Nord Stream называет беспрецедентным одновременное повреждение трех нитей газопровода — Finance.ua
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Nord Stream называет беспрецедентным одновременное повреждение трех нитей газопровода

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Одновременное разрушение трех нитей газопровода в Балтийском море беспрецедентно, сроки восстановления инфраструктуры оценить невозможно.
Об этом заявили в Nord Stream AG — операторе «Северного потока».
«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — заявили в проектной компании.
В ночь с воскресенья на понедельник произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток-2». Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма.
Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого «Северного потока» — в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.
Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.
Как сообщалось, датское энергетическое агентство обратилось в компанию Energinet, отвечающую за общую работу датской электроэнергетической и газовой системы, с просьбой повысить уровень готовности электроэнергетического и газового сектора Дании после утечек газа.
По материалам:
Економічна Правда
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