Nord Stream называет беспрецедентным одновременное повреждение трех нитей газопровода — Finance.ua

Nord Stream называет беспрецедентным одновременное повреждение трех нитей газопровода Сегодня 16:13

Одновременное разрушение трех нитей газопровода в Балтийском море беспрецедентно, сроки восстановления инфраструктуры оценить невозможно.

Об этом заявили в Nord Stream AG — операторе «Северного потока».

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — заявили в проектной компании.

В ночь с воскресенья на понедельник произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток-2». Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма.

Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого «Северного потока» — в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

Как сообщалось, датское энергетическое агентство обратилось в компанию Energinet, отвечающую за общую работу датской электроэнергетической и газовой системы, с просьбой повысить уровень готовности электроэнергетического и газового сектора Дании после утечек газа.

Економічна Правда По материалам:

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