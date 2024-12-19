В Госдепе США рассказали о введении повторных санкций против «Северного потока-2» — Finance.ua

В Госдепе США рассказали о введении повторных санкций против «Северного потока-2» Сегодня 12:17 — Фондовый рынок

В Госдепе США рассказали о введении повторных санкций против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты Америки (США) наложили повторные санкции относительно проекта российского газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). В частности, в санкционный список добавлены 11 российских компаний, в том числе Nord Stream 2 AG, основатель компании MTV Матиас Ворнинг, а также 17 судов.

Об этом заявил заместитель представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Пател на брифинге в Вашингтоне.

Отвечая на вопросы журналистов о возобновлении санкций в отношении «Северного потока-2», представитель Госдепа отметил, что речь идет о «более технических» ограничениях.

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«Ведомство налагает санкции на ряд организаций, ранее находившихся под санкциями в соответствии с Законом об энергетической безопасности Европы с поправками за участие в строительстве газопровода „Северный поток-2“, а также на нескольких новых владельцев судов, ранее заблокированных в соответствии с PEESA (Закон о защите энергетической безопасности Европы)», — сказал он.

По словам Патела, в этом случае речь идет о «переназначении».

«И причина в том, что мы продолжаем поддерживать нашу давнюю оппозицию по „Северному потоку-2″ как российскому геополитическому проекту и пытаемся ее возродить. Мы собираемся продолжать работать и гарантировать, что россия больше никогда не сможет использовать свои энергетические ресурсы и свое энергетическое позиционирование“ как оружие для политической выгоды», — рассказал замглавы Госдепа.

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На уточняющий вопрос, согласовала ли действующая администрация США повторные санкции в отношении «Северного потока-2» с командой новоизбранного президента Дональда Трампа, он обратил внимание, что следующие власти страны смогут принимать решение самостоятельно — уже после инаугурации нового главы Белого дома.

«Давайте не забывать, что в настоящее время есть один государственный секретарь, есть один президент, и после 12 часов 20 января следующая администрация может высказать свою точку зрения по ряду вопросов, включая санкции в отношении «Северного потока-2», — сказал Пател.

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