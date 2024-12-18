ЕС начал работу над 16-м пакетом санкций против рф — Finance.ua
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ЕС начал работу над 16-м пакетом санкций против рф

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ЕС начал работу над 16-м пакетом санкций против рф
ЕС начал работу над 16-м пакетом санкций против рф
В ЕС уже начали работу над 16-м пакетом санкций против россии.
Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пленарного заседания Европарламента 18 декабря.
«На прошлой неделе мы приняли наш 15-й пакет санкций. Он включает меры против российского теневого флота и обходных каналов, а 16 пакет уже готовится», — заявила она.
Фон дер Ляен отметила, что санкции уже негативно сказыаются на экономике рф.
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«Рубль — на самом низком уровне с начала войны, несмотря на массированные контрмеры российского Центробанка. Инфляция достигла 70% в некоторых секторах российской экономики», — отметила она.
По ее словам, ЕС посылает очень четкий сигнал кремлю: «Чем дольше идет война, тем выше цена для российской экономики».
В свою очередь, редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Джозвяк ожидает, что 16-й пакет санкций представят странам — членам ЕС в январе 2025 года.
Напомним, послы Европейского Союза в среду, 11 декабря, согласовали новый пакет санкций в отношении россии в ответ на ее агрессию против Украины.
Ожидается, что новый пакет санкций будет включать в себя новые меры против российского «теневого флота». То есть будет касаться дополнительных судов третьих государств, которые своими действиями и политикой способствуют россии в ее войне против Украины.
По материалам:
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