Глава МИД Литвы рассказал, что может войти в новый пакет санкций против россии — Finance.ua

Глава МИД Литвы рассказал, что может войти в новый пакет санкций против россии
Ракетная атака против украинского города Сумы является очередным военным преступлением россии и путина, требует жесткой реакции от ЕС и является открытым унижением для всех, кто пытается найти дипломатические решения хотя бы для прекращения огня, чтобы начать мирные переговоры.
Об этом в Люксембурге перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил руководитель внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис (Kęstutis Budrys).
«Когда мы отмечаем Святую неделю, которая очень важна для всего христианского мира, россия и путин направили свои баллистические ракеты в Украину, в сывятое для всех Вербное Воскресенье. Эти ракеты были снабжены кластерными боеприпасами для поражения пехотных подразделений и техники. И они были использованы против мирного населения в Сумах, Украина. Это военное преступление, по определению. И это унижение для любого, кто предпринимает дипломатические усилия, чтобы остановить эту войну и достичь хотя бы прекращения огня для начала переговоров», — подчеркнул литовский чиновник.
Он отметил, что путин снова бросает вызов всем, кто уделяет время и усилия поиску мирного решения в духе доброй воли. Именно поэтому пришло время для Европы двигаться с применением нового, 17-го пакета санкций против страны-агрессора.
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«Литва готова внести свой вклад в это, со всеми секторами, которые мы оставили за пределами 16-го пакета — это LNG, это Росатом, новый пакет против „теневого флота“, и, безусловно, дополнительные личные санкции. Именно так мы должны действовать и применить против путина больше рычагов, чтобы он остановил эту войну», — подчеркнул министр иностранных дел Литвы.
«Мы должны быть также амбициознее с пакетом военной помощи для Украины. Сегодня мы должны продвинуться вперед с этим пакетом и санкциями. Иначе мы не функционируем как организация, а действуем как отдельные страны. И это поднимает вопрос добавленной стоимости таких наших собраний», — добавил глава МИД Литвы.
Как сообщалось, в понедельник в Люксембурге проходит Совет министров ЕС по иностранным делам, первым вопросом которого в очередной раз является ситуация в Украине.
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