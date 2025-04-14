Глава МИД Литвы рассказал, что может войти в новый пакет санкций против россии — Finance.ua

Глава МИД Литвы рассказал, что может войти в новый пакет санкций против россии Сегодня 13:32

Глава МИД Литвы рассказал, что может войти в новый пакет санкций против россии

Ракетная атака против украинского города Сумы является очередным военным преступлением россии и путина, требует жесткой реакции от ЕС и является открытым унижением для всех, кто пытается найти дипломатические решения хотя бы для прекращения огня, чтобы начать мирные переговоры.

Об этом в Люксембурге перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил руководитель внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис (Kęstutis Budrys).

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«Когда мы отмечаем Святую неделю, которая очень важна для всего христианского мира, россия и путин направили свои баллистические ракеты в Украину, в сывятое для всех Вербное Воскресенье. Эти ракеты были снабжены кластерными боеприпасами для поражения пехотных подразделений и техники. И они были использованы против мирного населения в Сумах, Украина. Это военное преступление, по определению. И это унижение для любого, кто предпринимает дипломатические усилия, чтобы остановить эту войну и достичь хотя бы прекращения огня для начала переговоров», — подчеркнул литовский чиновник.

Он отметил, что путин снова бросает вызов всем, кто уделяет время и усилия поиску мирного решения в духе доброй воли. Именно поэтому пришло время для Европы двигаться с применением нового, 17-го пакета санкций против страны-агрессора.

«Литва готова внести свой вклад в это, со всеми секторами, которые мы оставили за пределами 16-го пакета — это LNG, это Росатом, новый пакет против „теневого флота“, и, безусловно, дополнительные личные санкции. Именно так мы должны действовать и применить против путина больше рычагов, чтобы он остановил эту войну», — подчеркнул министр иностранных дел Литвы.

«Мы должны быть также амбициознее с пакетом военной помощи для Украины. Сегодня мы должны продвинуться вперед с этим пакетом и санкциями. Иначе мы не функционируем как организация, а действуем как отдельные страны. И это поднимает вопрос добавленной стоимости таких наших собраний», — добавил глава МИД Литвы.

Как сообщалось, в понедельник в Люксембурге проходит Совет министров ЕС по иностранным делам, первым вопросом которого в очередной раз является ситуация в Украине.

Укрінформ По материалам:

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