Литва в этом году выделит почти 32 млн евро на образование находящимся в стране украинцам — Finance.ua
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Литва в этом году выделит почти 32 млн евро на образование находящимся в стране украинцам

Мир
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Литва в этом году выделит почти 32 млн евро на образование находящимся в стране украинцам
Литва в этом году выделит почти 32 млн евро на образование находящимся в стране украинцам
Литва в 2025 году выделит почти 32 миллиона евро на образование украинцев, приехавших в страну из-за полномасштабного вторжения россии. Литовское правительство приняло соответствующее решение.
Об этом сообщает LRT.
Отмечается, что Министерство образования, науки и спорта Литвы обратилось к правительству с просьбой выделить 4,2 миллиона евро на компенсацию платы за обучение в высших учебных заведениях приехавших из-за войны украинцев и выплату им стипендий.
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Также ведомство просило выделить 28,7 миллиона евро, которые будут направлены на обучение украинских детей по дошкольным, предшкольным и общеобразовательным программам в муниципальных и негосударственных школах.
Литовское Министерство финансов, внесшее в правительство проект постановления, сократило сумму выделяемых на обучение средств. Правительство согласовало это предложение.
Так, указанные средства предназначены для украинцев, которые поступили в литовские высшие учебные заведения в 2022 и 2023 годах и продолжают обучение в этом году.
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В Минфине говорят, что решение об этом финансировании с 1 сентября будет принято позже с учетом фактического количества студентов.
Там добавили, при подготовке законопроекта об утверждении бюджета на 2025−2027 годы средства на эти цели не планировались, поскольку не было возможности заранее спрогнозировать, какое будет количество получателей и какая будет потребность в средствах.
С сентября 2024 года больше не существует государственного финансирования для украинцев, окончивших школы в Украине, но некоторые вузы финансируют их обучение сами.
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По материалам:
suspilne.media
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