Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти — Finance.ua

Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти
По состоянию на начало декабря 2024 года в Литве находятся более 78 тысяч украинских беженцев, и их количество продолжает расти. Каждый день в страну прибывает около 100 украинцев.
Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Международной организации по миграции.
Причины увеличения количества беженцев
По словам представительницы МОМ Божены Заборовской-Зданович, после периода снижения потока сейчас наблюдается новое увеличение количества ищущих защиты людей.
Постоянные российские атаки и воздушные тревоги вызывают усталость и заставляют украинцев искать более безопасные условия для себя и своих семей.
Статус временной защиты в Литве дает право на:
- доступ к образованию;
- медицинскую страховку;
- возможность работать;
- социальную помощь;
- проживание сроком один год с возможностью продления до трех лет.
МОМ также ввела единовременные выплаты в 176 евро для уязвимых категорий беженцев, в частности:
- одиноких родителей с детьми;
- семей с тремя и более детьми;
- семей, воспитывающих лиц с инвалидностью;
- беременных женщин;
- пожилых людей (от 60 лет);
- лиц с ограниченными возможностями.
Потребности украинцев в Литве
В миграционных информационных центрах возросла потребность в психологической поддержке, поскольку украинцы часто сталкиваются со стрессом и неопределенностью.
Переезжая с минимумом вещей, большинство беженцев в первую очередь ищут жилье.
Самым популярным направлением является Вильнюс, откуда многие позже переезжают в другие регионы страны.
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Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.
Литва уже с декабря этого года ужесточает правила подачи заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг. Заявления смогут подавать только граждане той страны, в которой работает офис.
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