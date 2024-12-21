Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти — Finance.ua

Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти Сегодня 18:12 — Мир

Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти

По состоянию на начало декабря 2024 года в Литве находятся более 78 тысяч украинских беженцев, и их количество продолжает расти. Каждый день в страну прибывает около 100 украинцев.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Международной организации по миграции.

Причины увеличения количества беженцев

По словам представительницы МОМ Божены Заборовской-Зданович, после периода снижения потока сейчас наблюдается новое увеличение количества ищущих защиты людей.

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Постоянные российские атаки и воздушные тревоги вызывают усталость и заставляют украинцев искать более безопасные условия для себя и своих семей.

Статус временной защиты в Литве дает право на:

доступ к образованию;

медицинскую страховку;

возможность работать;

социальную помощь;

проживание сроком один год с возможностью продления до трех лет.

МОМ также ввела единовременные выплаты в 176 евро для уязвимых категорий беженцев, в частности:

одиноких родителей с детьми;

семей с тремя и более детьми;

семей, воспитывающих лиц с инвалидностью;

беременных женщин;

пожилых людей (от 60 лет);

лиц с ограниченными возможностями.

Потребности украинцев в Литве

В миграционных информационных центрах возросла потребность в психологической поддержке, поскольку украинцы часто сталкиваются со стрессом и неопределенностью.

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Переезжая с минимумом вещей, большинство беженцев в первую очередь ищут жилье.

Самым популярным направлением является Вильнюс, откуда многие позже переезжают в другие регионы страны.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил , что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.

Литва уже с декабря этого года ужесточает правила подачи заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг. Заявления смогут подавать только граждане той страны, в которой работает офис.

Дзеркало Тижня По материалам:

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