Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти — Finance.ua
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Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти

Мир
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Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти
Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти
По состоянию на начало декабря 2024 года в Литве находятся более 78 тысяч украинских беженцев, и их количество продолжает расти. Каждый день в страну прибывает около 100 украинцев.
Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Международной организации по миграции.

Причины увеличения количества беженцев

По словам представительницы МОМ Божены Заборовской-Зданович, после периода снижения потока сейчас наблюдается новое увеличение количества ищущих защиты людей.
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Постоянные российские атаки и воздушные тревоги вызывают усталость и заставляют украинцев искать более безопасные условия для себя и своих семей.
Статус временной защиты в Литве дает право на:
  • доступ к образованию;
  • медицинскую страховку;
  • возможность работать;
  • социальную помощь;
  • проживание сроком один год с возможностью продления до трех лет.
МОМ также ввела единовременные выплаты в 176 евро для уязвимых категорий беженцев, в частности:
  • одиноких родителей с детьми;
  • семей с тремя и более детьми;
  • семей, воспитывающих лиц с инвалидностью;
  • беременных женщин;
  • пожилых людей (от 60 лет);
  • лиц с ограниченными возможностями.

Потребности украинцев в Литве

В миграционных информационных центрах возросла потребность в психологической поддержке, поскольку украинцы часто сталкиваются со стрессом и неопределенностью.
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Переезжая с минимумом вещей, большинство беженцев в первую очередь ищут жилье.
Самым популярным направлением является Вильнюс, откуда многие позже переезжают в другие регионы страны.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.
Литва уже с декабря этого года ужесточает правила подачи заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг. Заявления смогут подавать только граждане той страны, в которой работает офис.
По материалам:
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