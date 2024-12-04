Литва запретила сдавать экзамены на водительские права на русском языке — Finance.ua

Литва запретила сдавать экзамены на водительские права на русском языке Сегодня 18:00 — Личные финансы

Литва запретила сдавать экзамены на водительские права на русском языке

С января следующего года экзамены по вождению в Литве будут проводиться исключительно на литовском или других официальных языках Европейского Союза, за исключением случаев, касающихся граждан Украины.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Эти изменения закреплены приказом министра внутренних дел Агне Билотайте.

Цель такого решения:

поддерживать использование государственного языка;

способствовать интеграции иностранцев в общественную жизнь;

улучшить сотрудничество с другими странами-членами ЕС.

Это решение помогает снижать влияние внешних угроз на национальную безопасность. У нас четкая позиция: государственные услуги в Литве не должны предоставляться на языке страны-агрессора. Как страна ЕС, мы обеспечиваем доступ к услугам на всех официальных языках Союза. Исключение предусмотрено для украинцев, проживающих в Литве, у которых есть статус временной защиты ЕС", — сказала Билотайте.

Министерство внутренних дел также рекомендовало всем подведомственным учреждениям предоставлять услуги и обслуживать жителей исключительно на литовском или других официальных языках ЕС.

Как будет проходить экзамен

Теоретический экзамен по вождению будет проводиться на литовском или любом другом официальном языке ЕС.

Во время практического экзамена кандидаты, не владеющие ни одним из этих языков, смогут воспользоваться услугами переводчика, который будет переводить с выбранного официального языка ЕС или на него.

Для лиц, начавших подготовку к экзамену по старым правилам, будет установлен переходный период.

Справка Finance.ua:

в 2022 году экзамены по теории вождения сдавались на русском языке 10 381 раз, а за первые 11 месяцев 2023 года — 11 560 раз;

большинство экзаменов на русском языке сдавали иностранцы, желающие получить категории В (легковые автомобили), С (грузовые автомобили) и, А (мотоциклы);

эксперты Миграционной платформы EWL проанализировав, какие вакансии литовские работодатели предлагали гражданам Украины в течение года, пришли к выводу, что украинцам в Литве без знания языка и опыта чаще всего предлагают работу в пищевой промышленности;

в августе 2024 года правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год.

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