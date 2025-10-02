0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как цифровые кочевники меняют глобальную экономику

Личные финансы
43
Как цифровые кочевники меняют глобальную экономику
Как цифровые кочевники меняют глобальную экономику
Цифровые кочевники становятся важной частью глобальной экономики. Страны конкурируют между собой за право привлечь этих специалистов, предлагая все более гибкие условия. Для государств это не только дополнительные доходы, но возможность улучшить международный имидж и укрепить позиции в мире. Тем не менее, цифровые кочевники становятся вызовом для туристических центров.
Об этом сообщают эксперты Knight Frank.

Рост аренды и изменения городской среды

Жители европейских прибрежных столиц отмечают, что вместо привычного туристического потока возникает другое давление — от мобильных специалистов, работающих из любого уголка мира. Они арендуют квартиры и коворкинги, открывают бизнесы, повышают цены на жилье и меняют структуру районов.
Особенно это заметно в Португалии. По данным муниципалитета Лиссабона, с 2011 по 2022 год количество иностранцев в городе выросло более чем на 200 тысяч. Население столицы увеличилось на 8%, но из центра выехало около 27,5 тысяч местных жителей. За тот же период аренда выросла более чем на 40%, тогда как цены на покупку жилья снизились почти на четверть.
Читайте также
Подобные процессы наблюдаются и в Барселоне с Венецией. Местные власти пересматривают правила аренды и налоговую политику. Рассматривается ограничение на краткосрочную аренду и дополнительные налоги для финансирования жилищных программ. Однако эксперты признают, что административные меры лишь отчасти смягчают проблему.

Влияние глобальной мобильности

По данным Harvard International Review, в мире насчитывается около 40 млн. цифровых кочевников, а их годовой экономический взнос оценивается в $787 млрд. Хотя их доля в населении невелика, концентрация высокооплачиваемых специалистов в исторических центрах подталкивает цены на жилье и увеличивает нагрузку на инфраструктуру.

Визы для цифровых кочевников

Многие страны не ограничивают, а наоборот, стремятся привлекать удаленных специалистов. По данным Knight Frank, действуют десятки программ для digital nomads:
  • в Португалии можно получить визу на год при условии дохода от €3040 в месяц;
  • в Испании действует Start-up Law: разрешение на работу до 5 лет с налоговыми льготами;
  • в Греции есть годовая виза с возможностью продления при доходе от €3500;
  • в Грузии предприниматели со статусом малого бизнеса платят только 1% налога с дохода до 50 тыс. лари в год и могут оформить ВНЖ на три года;
  • на Барбадосе виза Welcome Stamp позволяет жить и работать на острове при доходе от $50 тыс. в год;
  • в Коста-Рике Rentista Visa выдается на два года при доходе от $2500 в месяц;
  • в Индонезии на Бали предлагают Second Home Visa до пяти лет при наличии на счете около IDR 2 млрд;
  • в Таиланде Long-Term Resident Visa действует до 10 лет при доходе от $80 тыс. в год;
  • в Дубае Virtual Working Program требует минимального дохода $5000 в месяц;
  • Намибия предлагает шестимесячный ВНЖ при доходе от $2000.

Экономический эффект

По исследованию Public First, только британские цифровые кочевники — около 165 тыс. человек — ежегодно зарабатывают за границей £5,2 млрд. Часть внутреннего спроса страна теряет, однако принимающие государства выигрывают, ведь иностранцы тратят больше, чем традиционные туристы.
Международная организация по миграции (IOM) отмечает, что правительства переходят от ограничительной политики к привлечению удаленных специалистов. Новые визовые программы не только стимулируют расходы, но и способствуют развитию стартапов и локальных инвестиций.
InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems