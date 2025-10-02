Как цифровые кочевники меняют глобальную экономику Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как цифровые кочевники меняют глобальную экономику

Цифровые кочевники становятся важной частью глобальной экономики. Страны конкурируют между собой за право привлечь этих специалистов, предлагая все более гибкие условия. Для государств это не только дополнительные доходы, но возможность улучшить международный имидж и укрепить позиции в мире. Тем не менее, цифровые кочевники становятся вызовом для туристических центров.

Об этом сообщают эксперты Knight Frank

Рост аренды и изменения городской среды

Жители европейских прибрежных столиц отмечают, что вместо привычного туристического потока возникает другое давление — от мобильных специалистов, работающих из любого уголка мира. Они арендуют квартиры и коворкинги, открывают бизнесы, повышают цены на жилье и меняют структуру районов.

Особенно это заметно в Португалии. По данным муниципалитета Лиссабона, с 2011 по 2022 год количество иностранцев в городе выросло более чем на 200 тысяч. Население столицы увеличилось на 8%, но из центра выехало около 27,5 тысяч местных жителей. За тот же период аренда выросла более чем на 40%, тогда как цены на покупку жилья снизились почти на четверть.

Подобные процессы наблюдаются и в Барселоне с Венецией. Местные власти пересматривают правила аренды и налоговую политику. Рассматривается ограничение на краткосрочную аренду и дополнительные налоги для финансирования жилищных программ. Однако эксперты признают, что административные меры лишь отчасти смягчают проблему.

Влияние глобальной мобильности

По данным Harvard International Review, в мире насчитывается около 40 млн. цифровых кочевников, а их годовой экономический взнос оценивается в $787 млрд. Хотя их доля в населении невелика, концентрация высокооплачиваемых специалистов в исторических центрах подталкивает цены на жилье и увеличивает нагрузку на инфраструктуру.

Визы для цифровых кочевников

Многие страны не ограничивают, а наоборот, стремятся привлекать удаленных специалистов. По данным Knight Frank, действуют десятки программ для digital nomads:

в Португалии можно получить визу на год при условии дохода от €3040 в месяц;

в Испании действует Start-up Law: разрешение на работу до 5 лет с налоговыми льготами;

в Греции есть годовая виза с возможностью продления при доходе от €3500;

в Грузии предприниматели со статусом малого бизнеса платят только 1% налога с дохода до 50 тыс. лари в год и могут оформить ВНЖ на три года;

на Барбадосе виза Welcome Stamp позволяет жить и работать на острове при доходе от $50 тыс. в год;

в Коста-Рике Rentista Visa выдается на два года при доходе от $2500 в месяц;

в Индонезии на Бали предлагают Second Home Visa до пяти лет при наличии на счете около IDR 2 млрд;

в Таиланде Long-Term Resident Visa действует до 10 лет при доходе от $80 тыс. в год;

в Дубае Virtual Working Program требует минимального дохода $5000 в месяц;

Намибия предлагает шестимесячный ВНЖ при доходе от $2000.

Экономический эффект

По исследованию Public First, только британские цифровые кочевники — около 165 тыс. человек — ежегодно зарабатывают за границей £5,2 млрд. Часть внутреннего спроса страна теряет, однако принимающие государства выигрывают, ведь иностранцы тратят больше, чем традиционные туристы.

Международная организация по миграции (IOM) отмечает , что правительства переходят от ограничительной политики к привлечению удаленных специалистов. Новые визовые программы не только стимулируют расходы, но и способствуют развитию стартапов и локальных инвестиций.

