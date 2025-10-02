0 800 307 555
Какие пенсионные надбавки предусмотрены для женщин 60+ в октябре

Личные финансы
Украинская пенсионная система предусматривает не только базовую выплату, но и различные доплаты. Их размер зависит от возраста, местожительства, семейных обстоятельств, состояния здоровья и социального статуса человека.
Рассказываем о том, какие доплаты и надбавки к пенсии могут получить украинки старше 60 лет в октябре.

Какие надбавки могут оформить украинки 60+ в октябре

В октябре женщины от 60 лет могут претендовать на следующие надбавки:
  • Прибавка за воспитание детей
По информации Пенсионного фонда Украины, неработающим пенсионеркам, которые содержат детей до 18 лет, может начисляться доплата в 150 грн на каждого ребенка. Выплата производится только одному из родителей-пенсионеров.
Если ребенок уже получает социальное пособие или пенсию по инвалидности, то эта доплата не назначается.
  • Прибавка для жительниц горных регионов
На сайте Надвирнянского городского совета отмечается, что те, кто постоянно проживает в населенных пунктах с официальным статусом горных, получают надбавку в размере 20% от своей пенсии.
Для этого нужно прожить в горной местности не менее шести месяцев без перерыва и не выезжать на постоянное проживание за границу.
  • Прибавка для пострадавших от Чернобыльской катастрофы
Неработающие пенсионерки, проживающие в зонах радиационного загрязнения, имеют право на ежемесячную доплату в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2361 грн.
Это касается тех, кто в 1986—1993 годах проживал или работал в зоне гарантированного или обязательного отселения и получил статус пострадавшего от аварии.
  • Возрастные надбавки
Также в Пенсионном фонде рассказали, что в зависимости от возраста начисляются следующие доплаты:
  1. 70−74 года — 300 грн.
  2. 75−79 лет — 456 грн.
  3. От 80 лет и старше — 570 грн.
Такие выплаты назначаются автоматически, но только тем пенсионеркам, у которых размер пенсии не превышает 10 340,35 грн. Если женщина переходит в новую возрастную категорию, предыдущая надбавка отменяется и заменяется большей.
  • Надбавка по уходу
На сайте Дружковской городской военной администрации напомнили, что дополнительные выплаты предусмотрены для:
  1. Пенсионерок с инвалидностью I группы.
  2. Одиноких пенсионерок с инвалидностью III группы.
  3. Одиноких украинок с инвалидностью II группы, нуждающихся в постороннем уходе или уже достигших пенсионного возраста.
  4. Пожилых женщин, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянной помощи.

Какую доплату получают многодетные матери

Женщины, родившие и воспитавшие по меньшей мере пятерых детей (в том числе и усыновленных) до достижения ими шести лет, имеют право на пенсию за особые заслуги перед Украиной.
Кроме того, они получают специальную надбавку в размере 35−40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Сколько доплачивают доноркам крови в 2025 году

Женщины со званием «Почетный донор Украины» или СССР имеют право на ежемесячную прибавку в размере 10% прожиточного минимума. Это звание присваивается тем, кто безвозмездно сдал 40 доз крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови. Для оформления необходимо подать документы в Пенсионный фонд.
