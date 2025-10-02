Какие пенсионные надбавки предусмотрены для женщин 60+ в октябре Сегодня 21:08 — Личные финансы

Какие пенсионные надбавки предусмотрены для женщин 60+ в октябре

Украинская пенсионная система предусматривает не только базовую выплату, но и различные доплаты. Их размер зависит от возраста, местожительства, семейных обстоятельств, состояния здоровья и социального статуса человека.

Рассказываем о том, какие доплаты и надбавки к пенсии могут получить украинки старше 60 лет в октябре.

Какие надбавки могут оформить украинки 60+ в октябре

В октябре женщины от 60 лет могут претендовать на следующие надбавки:

Прибавка за воспитание детей

По информации Пенсионного фонда Украины, неработающим пенсионеркам, которые содержат детей до 18 лет, может начисляться доплата в 150 грн на каждого ребенка. Выплата производится только одному из родителей-пенсионеров.

Если ребенок уже получает социальное пособие или пенсию по инвалидности, то эта доплата не назначается.

Прибавка для жительниц горных регионов

На сайте Надвирнянского городского совета отмечается, что те, кто постоянно проживает в населенных пунктах с официальным статусом горных, получают надбавку в размере 20% от своей пенсии.

Для этого нужно прожить в горной местности не менее шести месяцев без перерыва и не выезжать на постоянное проживание за границу.

Прибавка для пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Неработающие пенсионерки, проживающие в зонах радиационного загрязнения, имеют право на ежемесячную доплату в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2361 грн.

Это касается тех, кто в 1986—1993 годах проживал или работал в зоне гарантированного или обязательного отселения и получил статус пострадавшего от аварии.

Возрастные надбавки

Также в Пенсионном фонде рассказали , что в зависимости от возраста начисляются следующие доплаты:

70−74 года — 300 грн. 75−79 лет — 456 грн. От 80 лет и старше — 570 грн.

Такие выплаты назначаются автоматически, но только тем пенсионеркам, у которых размер пенсии не превышает 10 340,35 грн. Если женщина переходит в новую возрастную категорию, предыдущая надбавка отменяется и заменяется большей.

Надбавка по уходу

На сайте Дружковской городской военной администрации напомнили , что дополнительные выплаты предусмотрены для:

Пенсионерок с инвалидностью I группы. Одиноких пенсионерок с инвалидностью III группы. Одиноких украинок с инвалидностью II группы, нуждающихся в постороннем уходе или уже достигших пенсионного возраста. Пожилых женщин, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянной помощи.

Какую доплату получают многодетные матери

Женщины, родившие и воспитавшие по меньшей мере пятерых детей (в том числе и усыновленных) до достижения ими шести лет, имеют право на пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Кроме того, они получают специальную надбавку в размере 35−40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Сколько доплачивают доноркам крови в 2025 году

Женщины со званием «Почетный донор Украины» или СССР имеют право на ежемесячную прибавку в размере 10% прожиточного минимума. Это звание присваивается тем, кто безвозмездно сдал 40 доз крови, 60 доз плазмы или 40 доз клеток крови. Для оформления необходимо подать документы в Пенсионный фонд.

