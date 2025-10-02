Где начать карьеру: подборка стажировок октября Сегодня 17:06 — Личные финансы

Где начать карьеру: подборка стажировок октября

Первые шаги в профессиональной карьере часто самые сложные, но именно они открывают путь к будущим успехам. Стажировка позволяет получить первый практический опыт, понять, как отрасль работает изнутри, завести полезные знакомства и испытать себя в реальных рабочих условиях.

Делимся подборкой стажировок от robota.ua для тех, кто планирует сделать первые шаги в профессиональной карьере.

Финансовый консультант (стажер) в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Киев

и т. п. ); заниматься активным поиском, привлечением и сопровождать клиентов по всем видам банковских услуг; консультировать клиентов в отделении; формировать и подавать отчетность. Работодатель в вакансии отмечает , что будущий работник будет: продавать банковские продукты (депозиты, пластиковые карты, пакеты, счета); заниматься активным поиском, привлечением и сопровождать клиентов по всем видам банковских услуг; консультировать клиентов в отделении; формировать и подавать отчетность.

Вы можете рассчитывать на программы медицинского страхования и страхования жизни; 25 дней ежегодного отпуска; дополнительные дни отдыха по случаю важных событий; социальные отпуска; возможности для обучения; поддержание физического и ментального здоровья.

Интерн на производстве в «BAT Украина»

📍 Прилуки

Компания приглашает на стажировку студентов 4−5 курсов с высоким уровнем знаний MS Power BI, MS Excel и других приложений MS Office; навыками работы с большими объемами информации; знанием английского языка на уровне Intermediate и выше.

Среди преимуществ: медицинская страховка и страхование жизни, компенсация расходов на питание и проживание для иногородних сотрудников, гибкий график работы, программы поддержки физического и ментального здоровья, а также скидки от партнеров.

Успешное завершение стажировки открывает шанс на трудоустройство на производстве.

Стажер в юридическую компанию Kinstellar

📍 Киев

Киевский офис международной юридической фирмы приглашает на стажировку в отдел трудового права студентов 4−6 курсов юридического факультета или недавних выпускников. Среди задач: исследование вопросов трудового законодательства Украины и международных стандартов; подготовка аналитических материалов, презентаций, внутренних заметок, legal research; изучение судебной практики; помощь в подготовке документов для клиентов.

Стажировку можно совмещать с обучением, есть возможность продолжить сотрудничество после успешного завершения программы.

Стажер в отдел аналитики интернет-маркетинга в «Промотед мен»

📍 Одесса

IT-компания ищет специалиста по экономическому образованию, в обязанности которого будет входить: проведение тестовых рекламных кампаний для получения первых статистических данных; анализ и сведение статистики; оптимизация, контроль и ведение перманентных рекламных кампаний

Анонсируется: обучение; завтраки и комплексные обеды за счет компании; настольный футбол, теннис и игровые приставки; корпоративы.

Стажер в ІТ-отдел/помощник системного администратора в IDS Ukraine

📍 Киев

Лидер украинского рынка минеральных вод приглашает на 6-месячную стажировку . Рассматривают студентов 4−6 курса (технические специальности будут преимуществом) с базовыми знаниями Windows, MS Office, сетевого оборудования.

Предлагается: гибкий график, обучение и профессиональный рост. Работодатель обеспечивает ноутбуком и предоставляет доступ к современным IT-инструментам. Стажировка может стать стартом для дальнейшей работы в компании.

Оператор центра мониторинга в «Венбесте»

📍 Житомир

без опыта, готовых учиться. Возможна работа по совместительству. Охранная компания на должность рассматривает кандидатов , готовых учиться. Возможна работа по совместительству.

Среди задач: общение с клиентами по телефону; передача актуальной информации техническому персоналу об ошибочных срабатываниях сигнализации, неисправностях в работе оборудования; прием и обработка тревожных уведомлений в соответствии с регламентом: «Нет связи», «Низкий заряд аккумулятора» и т. д.

Предлагается медицинское страхование после испытательного срока. График работы: сутки через двое с 09:00 до 09:00 (предусмотрено время для отдыха).

Годовая стажировка по ветеринарному направлению / Nestle Purina Graduate Program в Nestle Ukraine

Компания приглашает студентов 4−6 курсов и выпускников специальности «Ветеринарная медицина» принять участие в годовой программе стажировки.

Среди обязанностей: сопровождение активностей ветеринарного канала, семинаров, конференций; организации и планирования специализированных событий или активностей ветеринарного направления; создание профессиональных презентаций и выступлений перед аудиторией ветврачей и студентов соответствующих специальностей; анализ продаж, создание макетов и создание материалов для сопровождения активностей канала (промоматериалы).

Стажер в направлении Data Analytics (Департамент финансового контроллинга) в Райффайзен Банк

📍 Киев

Банк ищет стажера в департамент финансового контроллинга. Пожелания к соискателям: неполное высшее образование в области экономики, финансов, данных; базовое понимание банковской деятельности и знание финансового анализа; умение работать с большими массивами данных, используя аналитические инструменты и программное обеспечение (MS Excel, Oracle SQL, PostgreSQL, MS SQL, Python); умение пользоваться Power BI; знание английского языка — не ниже уровня В-1 (Intermediate).

Инженер «Машиностроение» в «С-инжиниринг»

📍 Одесса

Международная инжиниринговая компания приглашает студентов факультетов Инженерия и Машиностроение присоединиться к работе на производстве в Одессе.

Ценятся базовые знания в области механики, материаловедения, конструирования; знание стандартов и нормативных документов в области проектирования (например, ГОСТ, ISO, DIN); опыт работы с инженерным программным обеспечением (AutoCAD, SolidWorks,). Опыт стажировки или работы в аналогичной сфере будет преимуществом. Приветствуется участие в студенческих научно-технических проектах, олимпиадах или конкурсах.

Интерн в международную аудиторскую компанию BDO

📍 Киев

Рассматриваются кандидаты с полным высшим образованием или студенты 3-го курса и выше (экономическая специальность или направление, связанное с анализом и автоматизацией бизнес-процессов), владеющие английским на уровне Intermediate или выше.

Среди предлагаемых преимуществ — программы изучения и усовершенствования английского языка, в частности с иностранным преподавателем.

