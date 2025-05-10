Филиппины запускают новую визу для цифровых кочевников: условия получения — Finance.ua

Филиппины запускают новую визу для цифровых кочевников: условия получения Сегодня 13:17 — Мир

Филиппины запускают новую визу для цифровых кочевников: условия получения

Филиппины анонсировали запуск новой визы для цифровых кочевников — иностранцев, работающих удаленно. Указ об этом подписал президент страны 24 апреля 2025 года, а пилотный запуск программы планируется на период с конца мая по июль 2025 года. Эта виза позволит находиться на Филиппинах до одного года с возможностью продления.

Об этом пишет visitworld.today.

Почему Филиппины запустили визу для цифровых кочевников

Основной целью запуска визы для удаленных работников на Филиппинах является привлечение удаленных работников в межсезонье, что должно способствовать росту туристических трат.

Министр туризма Кристина Фраско назвала эту инициативу «прогрессивной политикой», которая подчеркивает ориентир страны на цифровизацию и открытость к новому типу путешественников.

Требования к заявителям

Если вы хотите совместить удаленную работу с жизнью на Филиппинах, вам нужно соответствовать следующим требованиям, чтобы получить визу:

Возраст : кандидат должен быть старше 18 лет.

: кандидат должен быть старше 18 лет. Удаленная работа: нужно подтвердить, что вы работаете удаленно или занимаетесь фрилансом с источником дохода за пределами Филиппин.

нужно подтвердить, что вы работаете удаленно или занимаетесь фрилансом с источником дохода за пределами Филиппин. Доход : необходимо предоставить подтверждение наличия стабильного и достаточного дохода, чтобы обеспечить себя во время пребывания на Филиппинах.

: необходимо предоставить подтверждение наличия стабильного и достаточного дохода, чтобы обеспечить себя во время пребывания на Филиппинах. Несудимость: кандидат не должен иметь криминального прошлого.

кандидат не должен иметь криминального прошлого. Медицинское страхование: действующее медицинское страхование, покрывающее весь период вашего пребывания на Филиппинах.

действующее медицинское страхование, покрывающее весь период вашего пребывания на Филиппинах. Гражданство: вы должны иметь паспорт страны, которая имеет соглашение с Филиппинами и предоставляет филиппинским гражданам возможность пользоваться подобными визами для цифровых кочевников.

вы должны иметь паспорт страны, которая имеет соглашение с Филиппинами и предоставляет филиппинским гражданам возможность пользоваться подобными визами для цифровых кочевников. Безопасность : Вы не должны угрожать общественной безопасности.

: Вы не должны угрожать общественной безопасности. Местная занятость: важно, чтобы кандидат не искал работу на Филиппинах и не создавал конкуренцию местным работникам.

Эти требования направлены на обеспечение того, чтобы цифровые кочевники вносили экономический вклад, не снижая шансов на занятость для местных граждан.

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Среди популярных направлений цифровых кочевников на Филиппинах — Боракай, Себу, Палаван, Сиаргао и Ла-Уньон.

Виза выдается на один год с возможностью продления и разрешает многократный въезд.

Почему Филиппины — идеальный выбор для цифровых кочевников

Доступная цена жизни. Филиппины имеют сравнительно низкую стоимость жизни среди других азиатских стран, что делает их привлекательным направлением для удаленных работников.

Природная красота. Пейзажи страны варьируются от белоснежных пляжей Палавана до знаменитых террас Банауэ — мест, которые привлекают туристов со всего мира.

Английский язык широко распространен на Филиппинах, что значительно облегчает коммуникацию с местными жителями.

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Гостеприимство. Филиппинцы известны своим радушием и дружелюбием, что делает пребывание в стране комфортным и приятным.

Стратегическое расположение. Филиппины являются отличной базой для путешествий по Юго-Восточной Азии, позволяющей легко отправляться в выходные или праздничные дни для исследования новых стран.

Удобное расположение, доступная стоимость жизни и привлекательные природные ландшафты делают Филиппины идеальным местом для цифровых кочевников, стремящихся совместить работу и путешествия.

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