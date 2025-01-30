ТОП-10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году — Finance.ua
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ТОП-10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году

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ТОП-10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году
ТОП-10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году
За последние пять лет в мире резко возросло количество так называемых цифровых кочевников — людей, предпочитающих путешествовать, не отрываясь от своей основной работы.
Канадский журналист-фрилансер Джоэл Балсам, живущий в бразильском Рио-де-Жанейро, в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвал десять лучших стран мира для удаленной работы и туризма в 2025 году.
«Как человеку, который провел большую часть десятилетия, работая удаленно, позвольте мне сказать: в наши дни быть цифровым кочевником гораздо проще. Во всем мире интернет стал надежнее, чем когда-либо, и теперь гораздо больше направлений обслуживают удаленных работников, делая эту когда-то безумную идею привычной», — говорит Джоэл.
При этом он отмечает, что хотя цифровым кочевником может стать каждый, это все же гораздо проще для обладателей паспортов, гарантирующих безвизовый режим с той или иной страной.
Лучшим направлением для цифровых кочевников он считает Португалию, куда в последнее время стекается все больше молодых бизнесменов и творческих личностей.
«И легко понять, почему. В Лиссабоне есть все, что может желать цифровой кочевник в городе: он доступен по цене по сравнению с другими странами Западной Европы, в нем есть потрясающие кафе и коворкинг-пространства, он безопасный, и, кажется, здесь бесконечно количество встреч и вечеринок», — отметил автор, также добавив, что Португалия проводит дружественную визовую политику в отношении удаленных работников, разработанную для стимулирования местной экономики.

10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году

  1. Португалия
  2. Таиланд
  3. Мексика
  4. Индонезия
  5. Испания
  6. Южная Африка
  7. Колумбия
  8. Грузия
  9. Болгария
  10. Вьетнам
По материалам:
УНІАН
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