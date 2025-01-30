ТОП-10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году — Finance.ua

ТОП-10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году Сегодня 06:39

ТОП-10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году

За последние пять лет в мире резко возросло количество так называемых цифровых кочевников — людей, предпочитающих путешествовать, не отрываясь от своей основной работы.

Канадский журналист-фрилансер Джоэл Балсам, живущий в бразильском Рио-де-Жанейро, в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвал десять лучших стран мира для удаленной работы и туризма в 2025 году.

«Как человеку, который провел большую часть десятилетия, работая удаленно, позвольте мне сказать: в наши дни быть цифровым кочевником гораздо проще. Во всем мире интернет стал надежнее, чем когда-либо, и теперь гораздо больше направлений обслуживают удаленных работников, делая эту когда-то безумную идею привычной», — говорит Джоэл.

При этом он отмечает, что хотя цифровым кочевником может стать каждый, это все же гораздо проще для обладателей паспортов, гарантирующих безвизовый режим с той или иной страной.

Лучшим направлением для цифровых кочевников он считает Португалию, куда в последнее время стекается все больше молодых бизнесменов и творческих личностей.

«И легко понять, почему. В Лиссабоне есть все, что может желать цифровой кочевник в городе: он доступен по цене по сравнению с другими странами Западной Европы, в нем есть потрясающие кафе и коворкинг-пространства, он безопасный, и, кажется, здесь бесконечно количество встреч и вечеринок», — отметил автор, также добавив, что Португалия проводит дружественную визовую политику в отношении удаленных работников, разработанную для стимулирования местной экономики.

10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году

Португалия Таиланд Мексика Индонезия Испания Южная Африка Колумбия Грузия Болгария Вьетнам

УНІАН По материалам:

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