В Новой Зеландии смягчили визовые требования для цифровых кочевников, чтобы стимулировать экономику и туризм — Finance.ua
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В Новой Зеландии смягчили визовые требования для цифровых кочевников, чтобы стимулировать экономику и туризм

Мир
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В Новой Зеландии смягчили визовые требования для цифровых кочевников, чтобы стимулировать экономику и туризм
В Новой Зеландии смягчили визовые требования для цифровых кочевников, чтобы стимулировать экономику и туризм
Новая Зеландия решила облегчить визовые требования для цифровых кочевников.
Об этом пишет Reuters.

Новые правила

По новым правилам, туристы могут работать удаленно на иностранного работодателя в пределах страны до 90 дней, после чего им придется платить налоги.
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Изменения касаются всех типов гостевых виз, в частности для туристов и тех, кто приезжает посетить семью, партнеров или опекунов по долгосрочным визам.

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Однако разрешена только дистанционная работа за границей.

Цель новшеств

Предоставляя туристам возможность работать удаленно во время посещения этой далекой страны, местные власти надеются стимулировать ее туристический сектор и экономику.
Как заявила министр иммиграции Новой Зеландии Эрика Стэнфорд, требования к выдаче гостевой визы изменились уже с 27 января 2025 года.
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«Это совершенно новый рынок туризма, на который может выйти Новая Зеландия. Мы хотим, чтобы люди видели в нашей стране идеальное место для посещения и работы одновременно», — сказала она.
По ее словам, власти надеются, что благодаря нововведению гости проведут в Новой Зеландии времени больше обычного и, соответственно, потратят больше денег и одновременно смогут познакомиться со страной.
По материалам:
УНІАН
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