В Новой Зеландии смягчили визовые требования для цифровых кочевников, чтобы стимулировать экономику и туризм — Finance.ua

В Новой Зеландии смягчили визовые требования для цифровых кочевников, чтобы стимулировать экономику и туризм Сегодня 13:14 — Мир

В Новой Зеландии смягчили визовые требования для цифровых кочевников, чтобы стимулировать экономику и туризм

Новая Зеландия решила облегчить визовые требования для цифровых кочевников.

Об этом пишет Reuters.

Новые правила

По новым правилам, туристы могут работать удаленно на иностранного работодателя в пределах страны до 90 дней, после чего им придется платить налоги.

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Изменения касаются всех типов гостевых виз, в частности для туристов и тех, кто приезжает посетить семью, партнеров или опекунов по долгосрочным визам.

Однако разрешена только дистанционная работа за границей.

Цель новшеств

Предоставляя туристам возможность работать удаленно во время посещения этой далекой страны, местные власти надеются стимулировать ее туристический сектор и экономику.

Как заявила министр иммиграции Новой Зеландии Эрика Стэнфорд, требования к выдаче гостевой визы изменились уже с 27 января 2025 года.

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«Это совершенно новый рынок туризма, на который может выйти Новая Зеландия. Мы хотим, чтобы люди видели в нашей стране идеальное место для посещения и работы одновременно», — сказала она.

По ее словам, власти надеются, что благодаря нововведению гости проведут в Новой Зеландии времени больше обычного и, соответственно, потратят больше денег и одновременно смогут познакомиться со страной.

УНІАН По материалам:

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