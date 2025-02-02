В Новой Зеландии смягчили визовые требования для цифровых кочевников, чтобы стимулировать экономику и туризм — Finance.ua

В Новой Зеландии смягчили визовые требования для цифровых кочевников, чтобы стимулировать экономику и туризм
Новая Зеландия решила облегчить визовые требования для цифровых кочевников.
Об этом пишет Reuters.
Новые правила
По новым правилам, туристы могут работать удаленно на иностранного работодателя в пределах страны до 90 дней, после чего им придется платить налоги.
Изменения касаются всех типов гостевых виз, в частности для туристов и тех, кто приезжает посетить семью, партнеров или опекунов по долгосрочным визам.
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Однако разрешена только дистанционная работа за границей.
Цель новшеств
Предоставляя туристам возможность работать удаленно во время посещения этой далекой страны, местные власти надеются стимулировать ее туристический сектор и экономику.
Как заявила министр иммиграции Новой Зеландии Эрика Стэнфорд, требования к выдаче гостевой визы изменились уже с 27 января 2025 года.
«Это совершенно новый рынок туризма, на который может выйти Новая Зеландия. Мы хотим, чтобы люди видели в нашей стране идеальное место для посещения и работы одновременно», — сказала она.
По ее словам, власти надеются, что благодаря нововведению гости проведут в Новой Зеландии времени больше обычного и, соответственно, потратят больше денег и одновременно смогут познакомиться со страной.
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