Где дешевле лечить зубы: сравнили стоимость стоматологических услуг в Украине и мире — Finance.ua
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Где дешевле лечить зубы: сравнили стоимость стоматологических услуг в Украине и мире

Личные финансы
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Где дешевле лечить зубы: сравнили стоимость стоматологических услуг в Украине и мире
Где дешевле лечить зубы: сравнили стоимость стоматологических услуг в Украине и мире
Украинцы, живущие за границей, еще до полномасштабной войны ездили на родину лечить зубы. Эта тенденция сохраняется и сейчас: несмотря на то, что цены на медицинские, в том числе стоматологические услуги, выросли, они все равно ниже, чем во многих других странах. При этом сервис не хуже, а очереди — меньше.
«Слово и дело» сравнило стоимость пяти основных стоматологических процедур — чистку, установку коронок, лечение корневых каналов, удаление зубов и пломбирование — в Украине и странах «Большой семерки».

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Для Украины выбраны самые высокие ценовые предложения стоматологических клиник, для других стран — самые распространенные (без учета страхования, государственных взносов на здравоохранение)
Где дешевле лечить зубы: сравнили стоимость стоматологических услуг в Украине и мире
Среди стран G7 самые дорогие стоматологические услуги — в США (средняя стоимость лечения, по данным портала Healthnews, составляет 518 долларов), самые дешевые — в Германии и Италии (210 и 173 доллара соответственно). Но в Украине лечить зубы гораздо дешевле.
Профессиональная чистка зубов в Украине стоит до 40 долларов. Высокая стоимость этой услуги в США — 160 долларов. В Канаде чистка стоит 140 долларов, в Японии и Франции — 120 долларов, в Британии и Германии — 90 долларов, в Италии — около 80 долларов.
Пломбирование зуба в Украине будет стоить около 80 долларов. В США аналогичная услуга стоит ориентировочно 230 долларов, в Британии — 220 долларов, в Канаде — 200 долларов, во Франции и Германии — 140 долларов, в Италии — 130 долларов, в Японии — 110 долларов.

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Одна коронка в Украине стоит около 240 долларов. Ее стоимость в США в четыре раза выше — 1050 долларов. В Канаде коронка будет стоить 990 долларов, в Великобритании — 630 долларов, в Японии — 460 долларов, во Франции — 420 долларов, в Германии — 320 долларов, в Италии — 310 долларов.
Лечение корневых каналов (до трех) в Украине может стоить до 160 долларов. В США за это придется отдать ориентировочно 840 долларов, в Канаде — 540 долларов, в Британии — 480 долларов, во Франции — 440 долларов, в Германии — 390 долларов, в Японии — 330 долларов, в Италии — 260 долларов.
Удаление зуба в Украине может стоить 70 долларов. Для сравнения цены в странах G7: США — 310 долларов, Великобритания — 240 долларов, Канада и Япония — 200 долларов, Франция — 130 долларов, Германия — 110 долларов, Италия — 100 долларов.
По материалам:
Слово і Діло
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