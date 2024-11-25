В «Резерв+» добавят возможность уплатить штраф за нарушение военного учета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Резерв+» добавят возможность уплатить штраф за нарушение военного учета

Личные финансы
29
В «Резерв+» добавят возможность уплатить штраф за нарушение военного учета
В «Резерв+» добавят возможность уплатить штраф за нарушение военного учета
Министерство обороны планирует добавить в приложение «Резерв+» функцию оплаты штрафа за нарушение правил военного учета.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью «24 каналу».
В Украине военнообязанных, которые нарушили правила военного учета, могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч до 25 тысяч гривен. Но сейчас этот штраф нельзя уплатить в электронном формате.

Читайте также: Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как, и на какие суммы

По словам Черногоренко, в приложении «Резерв+» хотят разработать функционал для уплаты таких штрафов.
«Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в „Резерв+“ есть, даже есть законопроект, что когда человек добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф, по аналогии с нарушением правил дорожного движения», — отметила Черногоренко.
Читайте также
Она также добавила, что если народные депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года в «Резерв+» будет такая функция.
Напомним, у Минобороны есть идея, чтобы сделать приложение «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через приложение. В частности, планируется, чтобы через приложение можно было оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов.
В приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.