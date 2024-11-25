В «Резерв+» добавят возможность уплатить штраф за нарушение военного учета — Finance.ua

В «Резерв+» добавят возможность уплатить штраф за нарушение военного учета Сегодня 12:05 — Личные финансы

В «Резерв+» добавят возможность уплатить штраф за нарушение военного учета

Министерство обороны планирует добавить в приложение «Резерв+» функцию оплаты штрафа за нарушение правил военного учета.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью «24 каналу».

В Украине военнообязанных, которые нарушили правила военного учета, могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч до 25 тысяч гривен. Но сейчас этот штраф нельзя уплатить в электронном формате.

По словам Черногоренко, в приложении «Резерв+» хотят разработать функционал для уплаты таких штрафов.

«Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в „Резерв+“ есть, даже есть законопроект, что когда человек добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф, по аналогии с нарушением правил дорожного движения», — отметила Черногоренко.

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Она также добавила, что если народные депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года в «Резерв+» будет такая функция.

Напомним, у Минобороны есть идея, чтобы сделать приложение «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через приложение. В частности, планируется, чтобы через приложение можно было оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов.

В приложении Резерв+ стал доступен сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

theБабель По материалам:

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