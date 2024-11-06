В Украине в 2 раза увеличилось количество долгов по штрафам ТЦК — Finance.ua

В Украине в 2 раза увеличилось количество долгов по штрафам ТЦК Сегодня 12:39 — Личные финансы

В Украине в 2 раза увеличилось количество долгов по штрафам ТЦК

В Украине растет количество долгов по штрафам, выписанным из-за нарушений правил воинского учета. Более 21 тысячи производств за нарушение воинского учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года. Это уже в 2 раза больше, чем за весь 2023 год.

Об этом сообщает Опендатабот.

«21 336 долгов по штрафам из-за нарушения правил воинского учета было открыто в Украине в этом году. Это в 2 раза больше, чем за весь прошлый год: тогда в Реестр попало 10 542 производства», — говорится в сообщении.

Только каждое третье производство в этом году было закрыто — это значит, что штраф был уплачен. Для сравнения, из 10 542 долгов по штрафам от ТЦК в прошлом году было закрыто 72% дел.

Инфографика: Опендатабот

Подавляющее большинство долгов открыто на мужчин — 21 161 производство, или 99%. Впрочем, становится больше женщин, имеющих штрафы из-за нарушения правил воинского учета. За год количество производств на женщин возросло в 1,4 раза: со 121 в прошлом году до 175 в этом году.

Напомним, что в Украине с 1 октября 2023 года воинский учет стал обязательным для женщин определенных профессий от 18 до 60. Чтобы не получить штраф, женщины должны были встать на учет до 17 июля 2024 года.

Отметим, что для должников действует ряд ограничений, таких как открытие новых банковских счетов, блокирование текущих, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и т. д. При этом такие наказания имеют еще и имиджевые последствия, ведь реестр — публичный, поэтому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

Справка Finance.ua

За нарушение воинского учета, то есть положений ст. 210 КУоАП можно получить штраф в размере:

от 3400 до 5100 грн в мирное время;

от 17 000 до 25 500 грн во время действия военного положения или в случае повторного нарушения.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации (ст. 210−1):

в мирное время: для граждан — от 5 100 до 8 500 гривен, для должностных и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 грн;

во время действия военного положения: для граждан — от 17 000 до 25 500 грн, для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.

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