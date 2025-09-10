Правительство Польши одобрило законопроект о помощи украинцам: что изменится Сегодня 10:02 — Личные финансы

Правительство Польши одобрило законопроект о помощи украинцам: что изменится

Совет министров Польши принял законопроект о поддержке украинцев. Документ определяет порядок выплат социальных программ для иностранцев, в том числе 800+, «Добрый старт» и «Активные родители».

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский, пишет РАР.

По его словам, документ является реакцией на вето президента Кароля Навроцкого, две недели назад заблокировавшего продолжение временной защиты для украинцев в Польше.

Кервинский объяснил, что принятый проект содержит два основных положения:

Первое касается социальных выплат иностранцам, легально находящимся в Польше. Закон регулирует программы 800+, «Добрый старт» и «Активные родители». Помощь будет оказываться в зависимости от профессиональной активности лица в стране. Исключением являются родители детей с инвалидностью при наличии соответствующих справок. Контроль за выплатами будет осуществляться через систему управления социального страхования (ZUS). Второе положение предусматривает продление срока легального пребывания граждан Украины до 4 марта 2026 года. Это гарантирует доступ к рынку труда, системе образования и возможность легального трудоустройства.

Другие нормы законопроекта

Министр добавил, что новые правила касаются только лиц, имеющих номер PESEL, а также включают положения относительно местного пограничного движения.

Кервинский подчеркнул, что принятие закона позволит избежать «хаоса и значительных финансовых последствий». По его словам, отказ от принятия предложения может стоить администрации до 8 млрд злотых.

По словам премьер-министра Дональда Туска, такие льготы, как программа «800+», за некоторыми исключениями, будут предоставляться только иностранцам, которые работают и платят налоги в Польше.

Этой льготой украинцы смогут пользоваться также в тех ситуациях, когда нет возможности работать. Например, украинцы, которые пользуются помощью по уходу за ребенком.

«800+» будет для украинок и украинцев, которые работают или находятся на вынужденной безработице. В других случаях нужно будет работать и платить налоги, чтобы иметь возможность пользоваться «800+», если ты иностранец. И это независимо от национальности. Хорошо было бы, чтобы в польском государстве другие национальности не чувствовали себя лучше, чем поляки", — подчеркнул Туск.

Законопроект в ближайшее время внесут в Сейм, после чего его должен подписать президент.

В августе президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи украинцам. Он считает, что 800 Плюс, как и медицинские услуги, должны быть доступны только для работающих украинцев. Навроцкий в очередной раз подчеркнул, что поляки должны быть главными в Польше.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел и администрации подготовило предложение , согласно которому украинцы, которые работают в Польше, а их дети учатся в польских учебных заведениях, будут получать выплаты по программе 800 Плюс. Проект, разработанный МВСіА, предусматривает, что выплата 800 Плюс для иностранцев будет связана с активностью заявителя на рынке труда и обучением детей в польской школе.

