В Украине сократились темпы строительства жилья, но некоторые регионы показали прирост

В январе-июне 2025 года в Украине было введено в эксплуатацию 51 557 новых квартир. Это на 6,7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда сдали 55 006 квартир.

Об этом пишет ЛУН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Доля квартир в многоэтажках также снизилась: 67,1% против 69,8% в прошлом году. Общая площадь сданного жилья составила 4,27 млн кв. м, что на 6,4% меньше в годовом исчислении.

Лидеры роста

Несмотря на всеобщее снижение, отдельные регионы показали существенный прирост:

Одесская область — +56% год к году (6570 квартир, 0,39 млн кв. м);

Черкасская область — +51,6% (1126 квартир, 0,09 млн кв. м);

Николаевская область — +35,8%;

Черниговская область — +24,4%;

Тернопольская область — +23,7%;

Львовская область — +8,9% (5646 квартир, 0,48 млн кв. м).

Где строят меньше

В то же время наибольшее падение зафиксировано в:

Харьковской области (-40,4%);

Житомирской (-37,7%);

Запорожской (-30,6%);

Сумской (-29,1%);

Волынской (-27,2%).

В Киеве объем нового жилья сократился на 22%: введено 7380 квартир общей площадью 0,49 млн кв. м против 9360 квартир (0,63 млн кв. м) в прошлом году.

Регионы-лидеры по объему новостроек

Киевская область — 9853 квартиры, 0,88 млн кв. м (-7,9%);

Киев — 7380 квартир, 0,49 млн кв. м (-22%);

Львовская область — 5646 квартир, 0,48 млн кв. м (+8,9%).

Напомним, по данным сервиса ЛУН, на сентябрь 2025 года самые дорогие однокомнатные квартиры продаются в дореволюционных домах (построенных до 1918 года), тогда как самые доступные — в «хрущевках» 1956−1969 годов.

В первом полугодии 2025 года первичный рынок жилья Киева оживился : растет количество новых проектов и предложений на начальных этапах строительства. В то же время ценовая динамика оказалась неоднородной — медиана стоимости квадратного метра практически не изменилась, но растет разрыв в стоимости ЖК разных классов и районов.

