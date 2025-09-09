Від «сталінок» до «панельок»: у якому будинку дешевше купити квартиру у Києві Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Вартість житла на вторинному ринку столиці суттєво відрізняється залежно від року забудови будинку. За даними сервісу ЛУН , станом на вересень 2025 року, найдорожчі однокімнатні квартири продаються у дореволюційних будинках (побудованих до 1918 року), тоді як найдоступніші — у «хрущовках» 1956−1969 років.

При цьому можна детальніше розглянути два показники: середню ціну всієї квартири та вартість квадратного метра.

Середня ціна за об’єкт (однокімнатна квартира):

дореволюційні (до 1918 року) — $116 000;

сталінки (1918−1956) — $60 000;

хрущовки (1956−1969) — $41 000;

панельки (1969−1991) — $45 000;

спецпроєкти (1991−2010) — $68 000;

новобудови (після 2010 року) — $70 000.

Середня ціна за 1 м² (однокімнатної квартири):

дореволюційні — 2 520 $/м²;

сталінки — 1 700 $/м²;

хрущовки — 1 330 $/м²;

панельки — 1 390 $/м²;

спецпроєкти — 1 460 $/м²;

новобудови — 1 640 $/м².

Таким чином, дореволюційні будинки залишаються найдорожчим сегментом як за загальною вартістю квартир, так і за ціною квадратного метра. Водночас найбільш бюджетним варіантом для покупців залишаються «хрущовки».

Довідка Finance.ua:

за даними маркетплейсу DIM. RIA, вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі — зростання майже по всій країні;

у Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис, що на 12% вище, ніж рік тому.

