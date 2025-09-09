Від «сталінок» до «панельок»: у якому будинку дешевше купити квартиру у Києві
Вартість житла на вторинному ринку столиці суттєво відрізняється залежно від року забудови будинку. За даними сервісу ЛУН, станом на вересень 2025 року, найдорожчі однокімнатні квартири продаються у дореволюційних будинках (побудованих до 1918 року), тоді як найдоступніші — у «хрущовках» 1956−1969 років.
При цьому можна детальніше розглянути два показники: середню ціну всієї квартири та вартість квадратного метра.
Середня ціна за об’єкт (однокімнатна квартира):
- дореволюційні (до 1918 року) — $116 000;
- сталінки (1918−1956) — $60 000;
- хрущовки (1956−1969) — $41 000;
- панельки (1969−1991) — $45 000;
- спецпроєкти (1991−2010) — $68 000;
- новобудови (після 2010 року) — $70 000.
Середня ціна за 1 м² (однокімнатної квартири):
- дореволюційні — 2 520 $/м²;
- сталінки — 1 700 $/м²;
- хрущовки — 1 330 $/м²;
- панельки — 1 390 $/м²;
- спецпроєкти — 1 460 $/м²;
- новобудови — 1 640 $/м².
Таким чином, дореволюційні будинки залишаються найдорожчим сегментом як за загальною вартістю квартир, так і за ціною квадратного метра. Водночас найбільш бюджетним варіантом для покупців залишаються «хрущовки».
Довідка Finance.ua:
- за даними маркетплейсу DIM. RIA, вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі — зростання майже по всій країні;
- у Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис, що на 12% вище, ніж рік тому.
