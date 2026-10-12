В Киеве стала исчезать вода: в «Киевводоканале» назвали причины

За четыре года «Киевводоканал» потерял 40% персонала, что затрудняет оперативное реагирование на перебои с электроснабжением и остановку оборудования.

Дополнительной проблемой стали значительные колебания напряжения, которые повреждают электрическую часть водопроводной инфраструктуры.

Заместитель генерального директора предприятия Сергей Горкуценко в интервью « Экономической правде «рассказал, что оборудование электрической части водоканала в основном устаревшее, а колебания напряжения приводят к его повреждению.

Поэтому работникам приходится выполнять переключения и возобновлять работу оборудования.

«Проблема в том, что не так пропадает электроэнергия, как есть сильные колебания напряжения. У нас вся электрическая часть водоканала — это 70-е годы. При таких колебаниях она просто не выдерживает, выгорает», — объяснил Горкуценко.

Он подчеркнул, что водоснабжение зависит от сложной инфраструктуры, поэтому после исчезновения электроэнергии нужно время, чтобы перейти на другую линию электропитания или генератор.

Еще одной причиной сложностей Горкуценко назвал нехватку персонала. По его словам, за четыре года предприятие лишились 40% работников. Среди причин он назвал замороженный тариф на воду и ограничение бронирования военнообязанных работников.

«Подчеркну, с персоналом большая проблема. Вчерашняя ситуация. Надо было включать резервное питание. Один электрик или один энергетик на 5 станций. Он поехал на одну станцию ​​делать, потом переехал на другую. И здесь в это время третья останавливается от резервного источника питания», — рассказал заместитель гендиректора «Киевводоканала».