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Киев и Одесса дешевеют, а запад дорожает: как изменились цены на аренду на фоне обстрелов

Недвижимость
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Рынок аренды в Киеве и Одессе остается активным
Рынок аренды в Киеве и Одессе остается активным
За последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
В Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 3% и сейчас стоят в среднем 18 000 грн в месяц. В Одессе цена снизилась на 11% до 13 400 грн.
«Это происходит на фоне серии интенсивных обстрелов обоих городов», — объясняют аналитики портала.
За последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела
За последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела, lun.ua
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На западе Украины аренда продолжает дорожать

В городах на западе страны динамика обратная.
Во Львове однокомнатные квартиры за последний месяц подорожали на 9% и сейчас стоят в среднем 26 900 грн. За год аренда выросла на 43,5%.
В Ужгороде цена за месяц увеличилась на 8% до 29 100 грн. За год аренда подорожала на 40%.
В Ивано-Франковске однокомнатные квартиры прибавили 11% за месяц и сейчас стоят в среднем 22 400 грн. Годовой рост составляет 42%.
На западе Украины аренда продолжает дорожать
На западе Украины аренда продолжает дорожать, lun.ua
Для сравнения, в Киеве средняя цена аренды однокомнатной квартиры сейчас находится на уровне прошлого года. В Одессе за год она выросла на 12%.
Таким образом, за последний месяц рынок двигался по разным направлениям: в Киеве и Одессе аренда дешевела, тогда как во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске продолжала дорожать.
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«С середины 2022 года обстрелы очень мало напрямую влияли на цену аренды, особенно в экономически активной столице — рынок адаптировался, спрос стабилизировался несмотря на регулярные атаки. То, что мы видим сейчас в Киеве — первый за долгое время сигнал, что интенсивность ударов в столице снова сказывается на готовности платить за аренду в конкретном городе», — Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Квартиры быстро находят арендаторов

Рынок аренды в Киеве и Одессе остается активным.
По данным ЛУН, однокомнатная квартира в Киеве сдается в среднем за 4 дня, в Одессе — за 5 дней, во Львове — за 6 дней.
Квартиры сдаются быстро
Квартиры сдаются быстро, lun.ua
Осенний сезон остается активным, а падение стоимости аренды пока не сопровождается длительным простоем жилья.
Одним из возможных факторов служит внутренняя миграция — как между городами, так и между районами одного города. В преддверии нового отопительного сезона дополнительное значение для арендаторов могут иметь характеристики самого жилья: автономное отопление и электропитание, укрытие рядом и готовность дома к возможным отключениям.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Dim. ria писал, что в августе 2026 года спрос на аренду жилья в Украине рос, тогда как количество предложений в большинстве регионов сокращалось. Наибольший дисбаланс между количеством объявлений и потенциальных арендаторов зафиксировали в Тернопольской, Винницкой и Львовской областях.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяКиевОдесса
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