Киев и Одесса дешевеют, а запад дорожает: как изменились цены на аренду на фоне обстрелов Сегодня 10:03 — Недвижимость Рынок аренды в Киеве и Одессе остается активным

За последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела. В то же время в западных областях Украины цены продолжили расти.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

В Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 3% и сейчас стоят в среднем 18 000 грн в месяц. В Одессе цена снизилась на 11% до 13 400 грн.

«Это происходит на фоне серии интенсивных обстрелов обоих городов», — объясняют аналитики портала.

За последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве и Одессе подешевела, lun.ua

На западе Украины аренда продолжает дорожать

В городах на западе страны динамика обратная.

Во Львове однокомнатные квартиры за последний месяц подорожали на 9% и сейчас стоят в среднем 26 900 грн. За год аренда выросла на 43,5%.

В Ужгороде цена за месяц увеличилась на 8% до 29 100 грн. За год аренда подорожала на 40%.

В Ивано-Франковске однокомнатные квартиры прибавили 11% за месяц и сейчас стоят в среднем 22 400 грн. Годовой рост составляет 42%.

На западе Украины аренда продолжает дорожать, lun.ua

Для сравнения, в Киеве средняя цена аренды однокомнатной квартиры сейчас находится на уровне прошлого года. В Одессе за год она выросла на 12%.

Таким образом, за последний месяц рынок двигался по разным направлениям: в Киеве и Одессе аренда дешевела, тогда как во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске продолжала дорожать.

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«С середины 2022 года обстрелы очень мало напрямую влияли на цену аренды, особенно в экономически активной столице — рынок адаптировался, спрос стабилизировался несмотря на регулярные атаки. То, что мы видим сейчас в Киеве — первый за долгое время сигнал, что интенсивность ударов в столице снова сказывается на готовности платить за аренду в конкретном городе», — Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Квартиры быстро находят арендаторов

Рынок аренды в Киеве и Одессе остается активным.

По данным ЛУН, однокомнатная квартира в Киеве сдается в среднем за 4 дня, в Одессе — за 5 дней, во Львове — за 6 дней.

Квартиры сдаются быстро, lun.ua

Осенний сезон остается активным, а падение стоимости аренды пока не сопровождается длительным простоем жилья.

Одним из возможных факторов служит внутренняя миграция — как между городами, так и между районами одного города. В преддверии нового отопительного сезона дополнительное значение для арендаторов могут иметь характеристики самого жилья: автономное отопление и электропитание, укрытие рядом и готовность дома к возможным отключениям.