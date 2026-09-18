Киев и Одесса дешевеют, а запад дорожает: как изменились цены на аренду на фоне обстрелов

«С середины 2022 года обстрелы очень мало напрямую влияли на цену аренды, особенно в экономически активной столице — рынок адаптировался, спрос стабилизировался несмотря на регулярные атаки. То, что мы видим сейчас в Киеве — первый за долгое время сигнал, что интенсивность ударов в столице снова сказывается на готовности платить за аренду в конкретном городе», — Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.
Квартиры быстро находят арендаторов
Рынок аренды в Киеве и Одессе остается активным.
По данным ЛУН, однокомнатная квартира в Киеве сдается в среднем за 4 дня, в Одессе — за 5 дней, во Львове — за 6 дней.
Осенний сезон остается активным, а падение стоимости аренды пока не сопровождается длительным простоем жилья.
Одним из возможных факторов служит внутренняя миграция — как между городами, так и между районами одного города. В преддверии нового отопительного сезона дополнительное значение для арендаторов могут иметь характеристики самого жилья: автономное отопление и электропитание, укрытие рядом и готовность дома к возможным отключениям.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Dim. ria писал, что в августе 2026 года спрос на аренду жилья в Украине рос, тогда как количество предложений в большинстве регионов сокращалось. Наибольший дисбаланс между количеством объявлений и потенциальных арендаторов зафиксировали в Тернопольской, Винницкой и Львовской областях.