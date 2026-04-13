0 800 307 555
ру
Как в течение 10 лет росли цены на жилье в ЕС (инфографика)

Недвижимость
62
В четвертом квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,5%, а арендная плата — на 3,2% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.
Об этом говорится в статике Евростата.

Какой рост за 10 лет

За последнее десятилетие, между 2015 годом и третьим кварталом 2025 года, цены на жилье в ЕС выросли на 64,9%, а арендная плата — на 21,8%.
Если сравнивать 2015 год с четвертым кварталом 2025 года, цены на жилье выросли больше арендной платы в 25 странах ЕС, по которым есть данные.
За этот период цены на жилье выросли более чем втрое в Венгрии (+290%) и более чем вдвое в 12 странах.

Наибольший рост

  • В Португалии (+180%),
  • Литве (+168%).
  • Болгарии (+157%).
Финляндия была единственной страной, где цены на жилье снизились за этот период (-3%).
За тот же период арендная плата выросла во всех 27 странах ЕС, причем наибольший рост был зафиксирован в Венгрии (+109%), далее следует Литва (+88%), Ирландия и Польша (в обоих случаях +76%).
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьЕС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems