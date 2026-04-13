Как в течение 10 лет росли цены на жилье в ЕС (инфографика)

В четвертом квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,5%, а арендная плата — на 3,2% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

Об этом говорится в статике Евростата

Какой рост за 10 лет

За последнее десятилетие, между 2015 годом и третьим кварталом 2025 года, цены на жилье в ЕС выросли на 64,9%, а арендная плата — на 21,8%.

Если сравнивать 2015 год с четвертым кварталом 2025 года, цены на жилье выросли больше арендной платы в 25 странах ЕС, по которым есть данные.

За этот период цены на жилье выросли более чем втрое в Венгрии (+290%) и более чем вдвое в 12 странах.

Наибольший рост

В Португалии (+180%),

Литве (+168%).

Болгарии (+157%).

Финляндия была единственной страной, где цены на жилье снизились за этот период (-3%).

За тот же период арендная плата выросла во всех 27 странах ЕС, причем наибольший рост был зафиксирован в Венгрии (+109%), далее следует Литва (+88%), Ирландия и Польша (в обоих случаях +76%).

