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Международный Реестр ущерба открыл все 43 категории заявлений о компенсации

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Реестр уже получил 195 000 заявлений
Реестр уже получил 195 000 заявлений
Международный Реестр ущерба (RD4U) открыл для подачи заявлений все 43 категории по компенсации убытков, потерь или ущерба, причиненного международно-противоправными действиями россии в Украине или против Украины с 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщается на сайте Реестра ущерба.
Это завершило поэтапный запуск системы подачи заявлений, начавшийся 2 апреля 2024 года. Теперь заявления можно подавать во всех категориях, предусмотренных мандатом Реестра: 21 категории для физических лиц, 11 категориях для юридических лиц и 11 категориях для государства Украина.
Открытие всех категорий является важной предпосылкой для передачи наработанного Реестром массива заявлений будущей международной Компенсационной комиссии для Украины.
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«Открытие всех категорий означает, что каждый вид ущерба, предусмотренный мандатом Реестра — от личных потерь и разрушенного жилья до убытков бизнеса, государства и окружающей среды — теперь определен путь к международному компенсационному механизму. Это принципиальный момент: каждая зафиксированная потеря приближает юридическую ответственность россии и будущую компенсацию пострадавшим. Реестр создал полную архитектуру подачи заявлений. Теперь международное сообщество должно также решительно завершить формирование Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда, чтобы зафиксированные права превратились в решения и выплаты», — сказал Маркиян Ключковский, Исполнительный директор Международного Реестра ущерба для Украины.
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Сколько заявлений уже получил Реестр

Реестр уже получил 195 тысяч заявлений. Более 65 000 из них внесены в Реестр, идет обработка остальных заявлений.
Открытые категории охватывают широкий спектр последствий российской агрессии. Среди них — смерть и пропажа без вести близких, телесные повреждения, пытки, сексуальное насилие, вынужденное перемещение, потеря жилья, работы и частного предпринимательства, повреждение имущества и инфраструктуры, экономические потери бизнеса, ущерб культурному наследию и окружающей среде, гуманитарные расходы государства и другие виды.

Какие категории открыли последними

Последними для подачи открыли три категории заявлений от государства.
  • B1.6 — «Прочие потери имущества»;
  • B3.1 — «Экологический вред»;
  • B3.2 — «Расхищение и/или присвоение природных ресурсов».
Заявления по этим категориям могут подавать государство Украины, его центральные, региональные и местные органы власти, а также государственные и коммунальные учреждения и организации.
Эти категории позволяют фиксировать ущерб, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно изъятых или присвоенных природных ресурсов, а также повреждение, уничтожение или утрату государственного и коммунального имущества, не охватываемых другими категориями заявлений.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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