Международный Реестр ущерба открыл все 43 категории заявлений о компенсации

Международный Реестр ущерба (RD4U) открыл для подачи заявлений все 43 категории по компенсации убытков, потерь или ущерба, причиненного международно-противоправными действиями россии в Украине или против Украины с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Реестра ущерба.

Это завершило поэтапный запуск системы подачи заявлений, начавшийся 2 апреля 2024 года. Теперь заявления можно подавать во всех категориях, предусмотренных мандатом Реестра: 21 категории для физических лиц, 11 категориях для юридических лиц и 11 категориях для государства Украина.

Открытие всех категорий является важной предпосылкой для передачи наработанного Реестром массива заявлений будущей международной Компенсационной комиссии для Украины.

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«Открытие всех категорий означает, что каждый вид ущерба, предусмотренный мандатом Реестра — от личных потерь и разрушенного жилья до убытков бизнеса, государства и окружающей среды — теперь определен путь к международному компенсационному механизму. Это принципиальный момент: каждая зафиксированная потеря приближает юридическую ответственность россии и будущую компенсацию пострадавшим. Реестр создал полную архитектуру подачи заявлений. Теперь международное сообщество должно также решительно завершить формирование Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда, чтобы зафиксированные права превратились в решения и выплаты», — сказал Маркиян Ключковский, Исполнительный директор Международного Реестра ущерба для Украины.

Сколько заявлений уже получил Реестр

Реестр уже получил 195 тысяч заявлений. Более 65 000 из них внесены в Реестр, идет обработка остальных заявлений.

Открытые категории охватывают широкий спектр последствий российской агрессии. Среди них — смерть и пропажа без вести близких, телесные повреждения, пытки, сексуальное насилие, вынужденное перемещение, потеря жилья, работы и частного предпринимательства, повреждение имущества и инфраструктуры, экономические потери бизнеса, ущерб культурному наследию и окружающей среде, гуманитарные расходы государства и другие виды.

Какие категории открыли последними

Последними для подачи открыли три категории заявлений от государства.

B1.6 — «Прочие потери имущества»;

B3.1 — «Экологический вред»;

B3.2 — «Расхищение и/или присвоение природных ресурсов».

Заявления по этим категориям могут подавать государство Украины, его центральные, региональные и местные органы власти, а также государственные и коммунальные учреждения и организации.