Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий родственников Медведчука и Козака — Finance.ua

Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий родственников Медведчука и Козака

Сегодня 15:39 — Криминал

Суд наложил арест на корпоративные права и счета хозяйствующих субъектов, принадлежащих родственникам народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В среду работники ГБР провели обыски на объектах, связанных с семьями парламентариев. Следственные действия проходили по шести адресам, один из них — на Киевщине, остальные — на территории Львовщины.

Обыски проходили в рамках уголовного дела по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209).

В ГБР объясняют, что родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

В ходе обыска правоохранители изъяли ценные картины, предметы антиквариата и другие драгоценности. В дальнейшем ГБР инициирует вопрос о наложении на них ареста и передаче в Национальное агентство по управлению активами.

Напомним, 27 апреля ГБР уже проводило обыски на 22 объектах во Львовской области, принадлежащих родственникам нардепов.

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