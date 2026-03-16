0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Землі, пов’язані з Медведчуком та Клименком, повернуто державі (карта)

Казна та Політика
80
Київська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення у власність держави земель лісогосподарського призначення на Київщині.
Про це пише прокуратура.

Про що йдеться

Йдеться про 9,5 гектара лісу на території Циблівської громади Бориспільського району, які тривалий час перебували у користуванні приватних компаній.
Землі, пов’язані з Медведчуком та Клименком, повернуто державі (карта)
За даними відкритих реєстрів, зазначені земельні ділянки пов’язані з екснародним депутатом-зрадником Віктором Медведчуком та міністром часів Януковича Олександром Клименко. Зокрема, кінцевим бенефіціаром компанії, яка користувалася частиною землі, є дружина підсанкційного проросійського політика.
У судах прокурори довели, що ще у 2004 році, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента України, Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, перевищивши свої повноваження, незаконно передала землі лісогосподарського призначення у приватну власність та користування. Надалі ці землі використовували для будівництва всупереч вимогам законодавства.
Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури. У лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін, визнавши незаконними договори оренди та суборенди спірних ділянок.
У березні 2026 року державний реєстратор виконав судове рішення: до Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення приватних прав та реєстрацію права власності на ці землі за державою.
Раніше прокуратура Київщини повернула державі 24 га лісу, також незаконно виведених для родини Медведчука.
За матеріалами:
Finance.ua
Прокуратура
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems