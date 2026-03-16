Землі, пов’язані з Медведчуком та Клименком, повернуто державі (карта) Сьогодні 16:24 — Казна та Політика

Київська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення у власність держави земель лісогосподарського призначення на Київщині.

Про це пише прокуратура

Про що йдеться

Йдеться про 9,5 гектара лісу на території Циблівської громади Бориспільського району, які тривалий час перебували у користуванні приватних компаній.

За даними відкритих реєстрів, зазначені земельні ділянки пов’язані з екснародним депутатом-зрадником Віктором Медведчуком та міністром часів Януковича Олександром Клименко. Зокрема, кінцевим бенефіціаром компанії, яка користувалася частиною землі, є дружина підсанкційного проросійського політика.

У судах прокурори довели, що ще у 2004 році, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента України, Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, перевищивши свої повноваження, незаконно передала землі лісогосподарського призначення у приватну власність та користування. Надалі ці землі використовували для будівництва всупереч вимогам законодавства.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури. У лютому 2024 року апеляційний суд залишив це рішення без змін, визнавши незаконними договори оренди та суборенди спірних ділянок.

У березні 2026 року державний реєстратор виконав судове рішення: до Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення приватних прав та реєстрацію права власності на ці землі за державою.

Раніше прокуратура Київщини повернула державі 24 га лісу, також незаконно виведених для родини Медведчука.

