Netflix расширил программу выкупа своих акций

Совет директоров утвердил выкуп акций на $25 млрд

Совет директоров американской компании Netflix Inc. утвердил дополнительную программу обратного выкупа акций в 25 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Соответствующую информацию крупнейший в мире сервис видео по подписке обнародовал для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Netflix сообщил, что это дополнительное одобрение предоставляется в дополнение к примерно 6,8 млрд долларов, оставшимся в рамках программы выкупа акций на сумму 15 миллиардов долларов, которую совет директоров компании утвердил в декабре 2024 года.

Условия и сроки реализации

Сроки проведения операций и их фактический объем будут зависеть от ряда факторов, включая рыночную конъюнктуру и альтернативные инвестиционные возможности.

Компания может в любое время приостановить или прекратить программу обратного выкупа без дополнительного уведомления.

стриминговый сервис Netflix совместно с исследователями Университета Софии (Калифорния) выпустил VOID (Video Object and Interaction Deletion) — новую открытую модель искусственного интеллекта, обещающую революцию в киномонтаже и обработке видео. Главное отличие VOID от существующих инструментов — способность понимать причинно-следственные связи в сцене. Она понимает физику взаимодействия и способна полностью переписать логику сцены.

