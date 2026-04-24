Netflix расширил программу выкупа своих акций

Фондовый рынок
Совет директоров утвердил выкуп акций на $25 млрд
Совет директоров американской компании Netflix Inc. утвердил дополнительную программу обратного выкупа акций в 25 миллиардов долларов.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Соответствующую информацию крупнейший в мире сервис видео по подписке обнародовал для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Netflix сообщил, что это дополнительное одобрение предоставляется в дополнение к примерно 6,8 млрд долларов, оставшимся в рамках программы выкупа акций на сумму 15 миллиардов долларов, которую совет директоров компании утвердил в декабре 2024 года.

Условия и сроки реализации

Сроки проведения операций и их фактический объем будут зависеть от ряда факторов, включая рыночную конъюнктуру и альтернативные инвестиционные возможности.
Компания может в любое время приостановить или прекратить программу обратного выкупа без дополнительного уведомления.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что стриминговый сервис Netflix совместно с исследователями Университета Софии (Калифорния) выпустил VOID (Video Object and Interaction Deletion) — новую открытую модель искусственного интеллекта, обещающую революцию в киномонтаже и обработке видео. Главное отличие VOID от существующих инструментов — способность понимать причинно-следственные связи в сцене. Она понимает физику взаимодействия и способна полностью переписать логику сцены.
