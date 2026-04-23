Анджей Дуда прокомментировал покупку ПИН Банка польской финтех-компанией

Приобретение украинского ПИН Банка польской финтех-компанией ZEN.com свидетельствует о доверии к Украине и готовности европейского бизнеса инвестировать в ее послевоенное восстановление.
Об этом в ходе пресс-конференции в Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявил экс-президент Польши, член наблюдательного совета UAB ZEN.COM Анджей Дуда.
По словам Дуды, приобретение неплатежеспособного банка у Фонда гарантирования вкладов имеет более широкое значение, чем обычная коммерческая сделка.
«Это не просто покупка банка. Это сигнал того, что мы верим в Украину, что войне скоро придет конец и начнется восстановление, и мы хотим активно участвовать в этом возрождении», — отметил он.
Интеграция в финансовый рынок ЕС
Дуда подчеркнул, что Польша поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения рф. По его словам, польский бизнес также заинтересован в развитии финансовых услуг в Украине.
«Сегодня я уже как частное лицо, представитель польского бизнеса, приезжаю и говорю: мы хотим, чтобы вы могли пользоваться банковскими услугами, трансферами денег так, как это делают люди в Европейском Союзе», — отметил Дуда.
Он добавил, что польский собственник планирует интегрировать украинский банк в финансовый рынок ЕС, что должно способствовать восстановлению экономики и развитию финансовой системы Украины на ее пути в Евросоюз.
Детали сделки
Ранее Finance.ua рассказывал, что польская финтех-компания ZEN, которую называют «польским Revolut» (специализируется на быстрых онлайн-платежах и многовалютных операциях), победила в конкурсе на покупку неплатежеспособного ПИН Банка, который был конфискован у российского олигарха Евгения Гинера, приобретя 100% его акций с последующей докапитализацией финучреждения.
Так, 100% акций банка были проданы за 175 млн грн.
Соглашение предусматривает выполнение новым собственником банка ряда условий, в частности приведение в месячный срок его деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины о соблюдении нормативов капитала и ликвидности. Выполнение этого требования должно быть подтверждено по результатам инспекционной проверки Национального банка.
Что важно знать клиентам PINbank
Переоформлять договоры из-за смены владельца клиентам PINbank не нужно. Договоры продолжают свое действие и выполняются на тех же условиях, на которых они были заключены с банком до момента признания его неплатежеспособным. Сохраняются сроки, валюта, процентная ставка, реквизиты и т. п. как депозитных, так и кредитных договоров.