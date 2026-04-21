Польський фінтех купив 100% неплатоспроможного ПІН Банку

Польський фінтех ZEN.com став переможцем конкурсу на купівлю 100% акцій неплатоспроможного ПІН Банку.
Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Рішенням виконавчої дирекції фонду з 18.04.2026 припинено тимчасову адміністрацію у ПІН Банку та відкликано повноваження тимчасового адміністратора банку, делеговані уповноваженій особі Фонду — Павелко Олені Володимирівні.
Читайте також
Зазначене рішення прийнято у зв’язку з реалізацією плану врегулювання ПІН Банку шляхом продажу 100% акцій неплатоспроможного банку інвестору — фінтех-компанії UAB ZEN.com.
Відтак новим власником банку є компанія UAB ZEN.com, яка після припинення тимчасової адміністрації в банку набула всіх прав акціонера.
UAB ZEN.com протягом одного місяця з дня придбання банку зобов’язаний привести показники капіталу та ліквідності ПІН Банку у відповідність до вимог банківського законодавства.
Відновлення платоспроможності банку має бути підтверджене за результатами інспекційної перевірки Національного банку України, після чого буде відновлено виконання банком всіх зобов’язань банку перед всіма вкладниками та кредиторами.
З метою контролю за виконанням договору купівлі-продажу акцій ПІН Банку Фондом призначено в банк куратора.
Після підтвердження Національним банком України відновлення платоспроможності банку поновиться виконання банком всіх зобов’язань перед всіма вкладниками та кредиторами.

Довідка Finance.ua:

  • Компанію ZEN.com називають «польським Revolut». Її заснував Давід Рожек у Жешуві у 2018 році.
  • Операційну діяльність вона почала лише через два роки, у травні 2020-го, коли ZEN.com отримала платіжну ліцензію в Литві. Перший прибуток бізнес отримав ще через два роки.
  • 19 лютого Національний банк визнав неплатоспроможним Перший інвестиційний банк.
Finance.ua
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
