Польський фінтех купив 100% неплатоспроможного ПІН Банку

Сьогодні 12:14

Польський фінтех ZEN.com став переможцем конкурсу на купівлю 100% акцій неплатоспроможного ПІН Банку.

Рішенням виконавчої дирекції фонду з 18.04.2026 припинено тимчасову адміністрацію у ПІН Банку та відкликано повноваження тимчасового адміністратора банку, делеговані уповноваженій особі Фонду — Павелко Олені Володимирівні.

Зазначене рішення прийнято у зв’язку з реалізацією плану врегулювання ПІН Банку шляхом продажу 100% акцій неплатоспроможного банку інвестору — фінтех-компанії UAB ZEN.com.

Відтак новим власником банку є компанія UAB ZEN.com, яка після припинення тимчасової адміністрації в банку набула всіх прав акціонера.

UAB ZEN.com протягом одного місяця з дня придбання банку зобов’язаний привести показники капіталу та ліквідності ПІН Банку у відповідність до вимог банківського законодавства.

Відновлення платоспроможності банку має бути підтверджене за результатами інспекційної перевірки Національного банку України, після чого буде відновлено виконання банком всіх зобов’язань банку перед всіма вкладниками та кредиторами.

З метою контролю за виконанням договору купівлі-продажу акцій ПІН Банку Фондом призначено в банк куратора.

Довідка Finance.ua:

Компанію ZEN.com називають «польським Revolut». Її заснував Давід Рожек у Жешуві у 2018 році.

Операційну діяльність вона почала лише через два роки, у травні 2020-го, коли ZEN.com отримала платіжну ліцензію в Литві. Перший прибуток бізнес отримав ще через два роки.

