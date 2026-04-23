Lufthansa сокращает 20 тысяч рейсов из-за подорожания авиатоплива

Отмечается, что большинство сокращений связано с закрытием убыточного подразделения CityLine и выведением из эксплуатации 27 самолетов. В компании также отметили, что на решение оказали влияние трудовые споры с персоналом.
В Lufthansa отметили, что сокращение рейсов позволит сэкономить около 40 тыс. тонн авиационного топлива и составит всего 1% от общего объема их пассажирских перевозок.
Компания также пересматривает свою европейскую сеть. Убыточные маршруты из Франкфурта и Мюнхена закрываются, расширяются рейсы из Цюриха, Брюсселя и Вены.
Несмотря на изменения, в Lufthansa уверяют, что пассажиры сохранят доступ к глобальной маршрутной сети и дальнемагистральным рейсам.
Рост расходов задел большинство авиакомпаний на фоне ограниченных поставок нефти с Ближнего Востока из-за блокирования Ормузского пролива. Это уже ощущают и пассажиры, поскольку цены на билеты существенно растут.
Глава Ryanair Майкл О’Лири в этом месяце отмечал, что существует риск перебоев со поставками горючего уже с мая, если пролив останется закрытым. По его словам, стоимость нефти — лишь часть проблемы, в то время как больше обеспокоенности вызывает именно доступность реактивного топлива.