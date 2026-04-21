Польский финтех купил 100% неплатежеспособного ПИН Банка

Польский финтех ZEN.com стал победителем конкурса на покупку 100% неплатежеспособных акций ПИН Банка.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Решением исполнительной дирекции фонда с 18.04.2026 прекращена временная администрация в ПИН Банке и отозваны полномочия временного администратора банка, делегированные уполномоченному лицу Фонда — Павелко Елене Владимировне.
Данное решение принято в связи с реализацией плана урегулирования ПИН Банка путем продажи 100% акций неплатежеспособного банка инвестору — финтех-компании UAB ZEN.com.
Следовательно, новым владельцем банка является компания UAB ZEN.com, которая после прекращения временной администрации в банке приобрела все права акционера.
UAB ZEN.com в течение одного месяца со дня приобретения банка обязан привести показатели капитала и ликвидности ПИН Банка в соответствие с требованиями банковского законодательства.
Восстановление платежеспособности банка должно быть подтверждено по результатам инспекционной проверки Национального банка, после чего будет возобновлено выполнение банком всех обязательств банка перед всеми вкладчиками и кредиторами.
С целью контроля за исполнением договора купли-продажи акций ПИН Банк Фонд в банк назначен куратор.
После подтверждения Национальным банком Украины возобновление платежеспособности банка возобновит выполнение банком всех обязательств перед всеми вкладчиками и кредиторами.

Справка Finance.ua:

  • Компанию ZEN.com называют «польским Revolut». Ее основал Давид Рожек в Жешуве в 2018 году.
  • Операционную деятельность она начала только через два года, в мае 2020 года, когда ZEN.com получила платежную лицензию в Литве. Первую прибыль бизнес получил еще через два года.
  • 19 февраля Национальный банк признал неплатежеспособным Первый инвестиционный банк.
