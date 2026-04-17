iPhone 18 Pro: все ожидаемые цвета (фото)

Издание Macworld поделилось рендерами будущих iPhone 18 Pro и Pro Max во всех четырех цветах.

Официальные цвета новинок: Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray и Silver.
Главным новым цветом линейки iPhone Pro в 2026 году станет Dark Cherry — глубокий винный красный оттенок. Ранее другие источники сообщали о «темно-красном» варианте, но теперь уточняется, что цвет будет ближе к насыщенному винному, а не к ярко-алому тону.
Будут его дополнять серебристый, светло-голубой и темно-серый варианты. При этом отмечается, что все цвета находятся на стадии разработки. До массового производства Apple может изменить палитру или исключить отдельные варианты.
Читайте также
Вместе с этим Apple планирует отказаться от темных оттенков, включая черный и темно-синий, и сосредоточится на более ярких тонах. Сложный iPhone Ultra, который выйдет вместе с iPhone 18 Pro, наоборот сохранит сдержанную цветовую гамму и будет доступен в белом, серебристом и темно-синем оттенках.
Также по теме
Также по теме
