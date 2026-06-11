$1,1 миллиарда: ФК Real Madrid продлил спонсорское соглашение с Adidas Сегодня 18:12 — Фондовый рынок

Испанский футбольный клуб Real Madrid продолжил сотрудничество с немецким брендом Adidas, который останется техническим спонсором клуба: новый контракт рассчитан до лета 2034 года.

Об этом обе стороны сообщили 10 июня.

Сотрудничество Real Madrid с Adidas длится уже более 35 лет: в футболках от немецкого бренда мадридцы 8 раз выигрывали Лигу чемпионов.

Президент клуба Флорентино Перес назвал соглашение «важнейшим в истории футбола».

Финансовые условия не разглашаются, но, по данным испанских СМИ, обновленное соглашение может приносить клубу около 120 млн евро (139 млн долл. по текущему курсу) за сезон. Издание Sportico оценило 8-летний контракт в 1,1 млрд долларов.

А 9 июня Real Madrid объявил о продлении еще на пять сезонов спонсорского соглашения с авиаперевозчиком Emirates. Emirates является спонсором мадридцев с 2011 года, а главным спонсором — с 2013 года.

«Согласно соглашению компания продолжит выступать главным спонсором и официальной авиакомпанией мужской и женской команд, а ее логотип будет присутствовать на игровой и тренировочной формах и одежде тренерского штаба», — заявили в клубе.

Финансовые детали соглашения с Emirates Real Madrid также не раскрывает, но, по данным Finance Football, пятилетний контракт принесет клубу 500 млн евро (по 100 млн евро за сезон). Ранее Emirates платила 70 млн евро за сезон.

Економічна Правда По материалам:

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