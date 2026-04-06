0 800 307 555
ру
«Новая почта» снова повышает тарифы

Личные финансы
83
Это решение обусловлено необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы
«Новая почта» с 13 апреля повышает тарифы на некоторые свои услуги.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причины пересмотра тарифов

«Это решение обусловлено необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы. Текущая рыночная ситуация сопровождается существенным ростом операционной нагрузки, в частности из-за повышения стоимости жизни, нестабильности на мировом энергетическом рынке и роста цен на топливо. Дополнительно возросла стоимость услуг партнеров — от связи до электроэнергии», — объясняют в компании.

Какие услуги остаются без изменений

Компания оставила бесплатным пакет мелких посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в пути и комиссию за объявленную ценность до 500 грн.
Кроме того, без изменений в стоимости остаются такие услуги:
  • хранение посылок в отделениях;
  • услуга «Пункт передачи»;
  • доплата за отправку из села или поселка;
  • пакеты средних (до 10 кг) и крупных (до 30 кг) посылок.

Какие тарифы меняются

С 13 апреля 2026 года начнут действовать обновленные тарифы.
Документы:
  • доставка в пределах города — 70 грн;
  • доставка по Украине — 80 грн. В стоимость включен фирменный картонный конверт.
Тарифы на почтовые отправления до 30 кг.
Посылки до 30 кг:
  • бесплатная упаковка в фирменный пакет предназначена для отправок весом от 0,5 кг до 4 кг.
Доплаты
Доставка в черте города:
  • до 2 кг — 70 грн;
  • до 10 кг — 115 грн;
  • до 30 кг — 180 грн.
Доставка по Украине:
  • до 2 кг — 90 грн;
  • до 10 кг — 135 грн;
  • до 30 кг — 200 грн.
Грузы свыше 30 кг:
  • между отделениями в пределах города — 7 грн за кг;
  • между отделениями по Украине — от 11 грн за кг в зависимости от тарифной зоны.
Тарифы на доставку грузовых отправлений
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов.
Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составляла:
  • по городу — 60 грн;
  • по Украине — 80 грн.
Доплата за доставку в населенный пункт:
  • отправка из поселка или села осуществляется без доплаты;
  • доставка в поселок или село — 25 грн.
Комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация в пути, возврат документов и посылок, конверт для документов и пакеты от 0,5 до 4 кг уже учтены в стоимости доставки. Вводилась доплата 10 грн за доставку в почтомат. Доплата за курьерскую доставку или забор документов и посылок составила 50 грн. Тариф на доставку документов в фирменном конверте в отделение по городу составил 60 грн, по Украине 70 грн.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Новая ПочтаТарифы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems