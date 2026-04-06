«Новая почта» снова повышает тарифы



«Новая почта» с 13 апреля повышает тарифы на некоторые свои услуги.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причины пересмотра тарифов

«Это решение обусловлено необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы. Текущая рыночная ситуация сопровождается существенным ростом операционной нагрузки, в частности из-за повышения стоимости жизни, нестабильности на мировом энергетическом рынке и роста цен на топливо. Дополнительно возросла стоимость услуг партнеров — от связи до электроэнергии», — объясняют в компании.

Какие услуги остаются без изменений

Компания оставила бесплатным пакет мелких посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в пути и комиссию за объявленную ценность до 500 грн.

Кроме того, без изменений в стоимости остаются такие услуги:

хранение посылок в отделениях;

услуга «Пункт передачи»;

доплата за отправку из села или поселка;

пакеты средних (до 10 кг) и крупных (до 30 кг) посылок.

Какие тарифы меняются

С 13 апреля 2026 года начнут действовать обновленные тарифы.

Документы:

доставка в пределах города — 70 грн;

доставка по Украине — 80 грн. В стоимость включен фирменный картонный конверт.

Тарифы на почтовые отправления до 30 кг.

Посылки до 30 кг:

бесплатная упаковка в фирменный пакет предназначена для отправок весом от 0,5 кг до 4 кг.

Доплаты

Доставка в черте города:

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 115 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Доставка по Украине:

до 2 кг — 90 грн;

до 10 кг — 135 грн;

до 30 кг — 200 грн.

Грузы свыше 30 кг:

между отделениями в пределах города — 7 грн за кг;

между отделениями по Украине — от 11 грн за кг в зависимости от тарифной зоны.

Тарифы на доставку грузовых отправлений

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов.

Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составляла:

по городу — 60 грн;

по Украине — 80 грн.

Доплата за доставку в населенный пункт:

отправка из поселка или села осуществляется без доплаты;

доставка в поселок или село — 25 грн.

Комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация в пути, возврат документов и посылок, конверт для документов и пакеты от 0,5 до 4 кг уже учтены в стоимости доставки. Вводилась доплата 10 грн за доставку в почтомат. Доплата за курьерскую доставку или забор документов и посылок составила 50 грн. Тариф на доставку документов в фирменном конверте в отделение по городу составил 60 грн, по Украине 70 грн.

