НКЦБФР создала комиссию по проверке профессиональной пригодности должностных лиц Сегодня 11:40 — Фондовый рынок

НКЦБФР создала комиссию по проверке профессиональной пригодности должностных лиц

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) создаст отдельную комиссию для контроля профессиональной пригодности ключевых должностных лиц профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Кого будут проверять

Новая комиссия будет проводить проверку соответствия профессиональным требованиям:

руководителей компаний;

должностных лиц системы внутреннего контроля;

лиц, ответственных за финансовый мониторинг.

Оценка профессиональной пригодности будет происходить путем проведения собеседований.

Решение о создании комиссии носит временный характер и будет действовать до внесения изменений в нормативно-правовые акты НКЦБФР. Он введен для обеспечения надлежащего контроля профессиональной пригодности должностных лиц в переходный период.

До момента обновления нормативной базы профессиональная пригодность лиц, ответственных за финансовый мониторинг, будет считаться подтвержденной при наличии документа о прохождении обязательной аттестации.

Последующие шаги регулятора

В НКЦБФР сообщили, что в дальнейшем будет разработан отдельный нормативный документ, который урегулирует процедуру проверки профессиональной пригодности на постоянной основе.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что НКЦБФР презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» по ​​лицевым инвестиционным счетам (ЛИС).

Идея внедрения ЛИС возникла в ответ на запрос украинцев на простой и понятный инструмент инвестирования, обеспечивающий пассивный доход.

🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.