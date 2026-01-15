НКЦБФР создала комиссию по проверке профессиональной пригодности должностных лиц
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) создаст отдельную комиссию для контроля профессиональной пригодности ключевых должностных лиц профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Кого будут проверять
Новая комиссия будет проводить проверку соответствия профессиональным требованиям:
- руководителей компаний;
- должностных лиц системы внутреннего контроля;
- лиц, ответственных за финансовый мониторинг.
Оценка профессиональной пригодности будет происходить путем проведения собеседований.
Решение о создании комиссии носит временный характер и будет действовать до внесения изменений в нормативно-правовые акты НКЦБФР. Он введен для обеспечения надлежащего контроля профессиональной пригодности должностных лиц в переходный период.
До момента обновления нормативной базы профессиональная пригодность лиц, ответственных за финансовый мониторинг, будет считаться подтвержденной при наличии документа о прохождении обязательной аттестации.
Последующие шаги регулятора
В НКЦБФР сообщили, что в дальнейшем будет разработан отдельный нормативный документ, который урегулирует процедуру проверки профессиональной пригодности на постоянной основе.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что НКЦБФР презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» по лицевым инвестиционным счетам (ЛИС).
Идея внедрения ЛИС возникла в ответ на запрос украинцев на простой и понятный инструмент инвестирования, обеспечивающий пассивный доход.
