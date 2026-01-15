0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР создала комиссию по проверке профессиональной пригодности должностных лиц

Фондовый рынок
27
НКЦБФР создала комиссию по проверке профессиональной пригодности должностных лиц
НКЦБФР создала комиссию по проверке профессиональной пригодности должностных лиц
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) создаст отдельную комиссию для контроля профессиональной пригодности ключевых должностных лиц профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Кого будут проверять

Новая комиссия будет проводить проверку соответствия профессиональным требованиям:
  • руководителей компаний;
  • должностных лиц системы внутреннего контроля;
  • лиц, ответственных за финансовый мониторинг.
Оценка профессиональной пригодности будет происходить путем проведения собеседований.
Решение о создании комиссии носит временный характер и будет действовать до внесения изменений в нормативно-правовые акты НКЦБФР. Он введен для обеспечения надлежащего контроля профессиональной пригодности должностных лиц в переходный период.
До момента обновления нормативной базы профессиональная пригодность лиц, ответственных за финансовый мониторинг, будет считаться подтвержденной при наличии документа о прохождении обязательной аттестации.

Последующие шаги регулятора

В НКЦБФР сообщили, что в дальнейшем будет разработан отдельный нормативный документ, который урегулирует процедуру проверки профессиональной пригодности на постоянной основе.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что НКЦБФР презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» по ​​лицевым инвестиционным счетам (ЛИС).
Идея внедрения ЛИС возникла в ответ на запрос украинцев на простой и понятный инструмент инвестирования, обеспечивающий пассивный доход.
🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems