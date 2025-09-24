Топ-5 киевских ТРЦ заработали 2,8 млрд грн за полгода: кто в лидерах Сегодня 18:22 — Фондовый рынок

Топ-5 киевских ТРЦ заработали 2,8 млрд грн за полгода: кто в лидерах

За первое полугодие 2025 пять крупнейших торгово-развлекательных центров Киева сгенерировали совокупный доход в 2,8 млрд грн.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Аналитики исследовали финансовые результаты Blockbuster Mall, Respublika Park, Lavina Mall, Dream Town и Ocean Plaza. Blockbuster Mall (450 тыс. м²) в 2024 году задекларировал 270,2 млн грн дохода при убытке 460 млн грн. За первое полугодие 2025-го центр заработал 146,8 млн грн, сократив убыток до 15 млн грн.

Respublika Park (300 тыс. м²) в прошлом году получил 1,5 млрд грн дохода и 47,3 млн грн прибыли. В 2025 году ситуация ухудшилась: при доходе 851,5 млн грн за полгода центр зафиксировал убыток 19,6 млн грн.

Lavina Mall (170 тыс. м²) в 2024 году показал 1,8 млрд грн дохода при символической прибыли 184 тыс. грн. В 2025-м выручка за полгода составила 774 млн грн, а прибыль существенно выросла — до 44,7 млн ​​грн.

Dream Town (167 тыс. м²) в 2024 году имел 684,2 млн грн дохода и 17,5 млн грн убытков. В первом полугодии 2025 года ситуация улучшилась: выручка выросла до 362,4 млн грн, а результат впервые стал положительным — 2,8 млн грн прибыли.

Ocean Plaza (165 тыс. м²) в 2024 году заработал 1,1 млрд грн, но завершил год с убытком в 1,4 млрд грн. За первое полугодие 2025-го доход составил 733,8 млн грн, а убытки уменьшились до 130 млн грн, оставаясь одними из самых больших в сегменте.

Таким образом, несмотря на рост доходов большинства ТРЦ, только Lavina Mall и Dream Town продемонстрировали прибыльность, в то время как другие объекты остаются в зоне убытков.

Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.