Топ-5 киевских ТРЦ заработали 2,8 млрд грн за полгода: кто в лидерах

За первое полугодие 2025 пять крупнейших торгово-развлекательных центров Киева сгенерировали совокупный доход в 2,8 млрд грн.
Об этом сообщает «Экономическая правда».
Аналитики исследовали финансовые результаты Blockbuster Mall, Respublika Park, Lavina Mall, Dream Town и Ocean Plaza. Blockbuster Mall (450 тыс. м²) в 2024 году задекларировал 270,2 млн грн дохода при убытке 460 млн грн. За первое полугодие 2025-го центр заработал 146,8 млн грн, сократив убыток до 15 млн грн.
Respublika Park (300 тыс. м²) в прошлом году получил 1,5 млрд грн дохода и 47,3 млн грн прибыли. В 2025 году ситуация ухудшилась: при доходе 851,5 млн грн за полгода центр зафиксировал убыток 19,6 млн грн.
Lavina Mall (170 тыс. м²) в 2024 году показал 1,8 млрд грн дохода при символической прибыли 184 тыс. грн. В 2025-м выручка за полгода составила 774 млн грн, а прибыль существенно выросла — до 44,7 млн ​​грн.
Dream Town (167 тыс. м²) в 2024 году имел 684,2 млн грн дохода и 17,5 млн грн убытков. В первом полугодии 2025 года ситуация улучшилась: выручка выросла до 362,4 млн грн, а результат впервые стал положительным — 2,8 млн грн прибыли.
Ocean Plaza (165 тыс. м²) в 2024 году заработал 1,1 млрд грн, но завершил год с убытком в 1,4 млрд грн. За первое полугодие 2025-го доход составил 733,8 млн грн, а убытки уменьшились до 130 млн грн, оставаясь одними из самых больших в сегменте.
Таким образом, несмотря на рост доходов большинства ТРЦ, только Lavina Mall и Dream Town продемонстрировали прибыльность, в то время как другие объекты остаются в зоне убытков.
По материалам:
Finance.ua
