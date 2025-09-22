0 800 307 555
Зниження податків і закінчення війни: підприємці назвали ключові умови для розвитку бізнесу

3
Основними перешкодами для бізнесу залишаються нестача робочої сили, ризики безпеки та зростання цін, а головне очікування підприємців — це завершення війни.
Про це свідчать результати 40-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів з 19 до 29 серпня серед 474 промислових підприємств.

Що покращить умови для ведення бізнесу

«Подія „завершення війни“ посідає перше місце в усіх наших піврічних замірах. Це ключовий фактор, який, на думку опитаних, впливає на умови ведення бізнесу. Зараз таких 89%. На другому місці — зниження податків (37,6%)», — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Бронювання працівників залишається на третьому місці серед ключових заходів для покращення умов ведення бізнесу — 25,1% опитаних вважають це пріоритетом. Рік тому таких було 31,9%.
Інші фактори, що можуть покращити умови бізнесу:
  • допомога з виходом на нові ринки,
  • пошук партнерів та клієнтів,
  • дерегуляція,
  • повернення українців з-за кордону,
  • замороження податків,
  • доступні кредити,
  • програми прямої бюджетної підтримки.
Відновлення ділової активності

У серпні Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) зріс з 0,05 до 0,08 після двох місяців падіння. Значення, близьке до нуля, свідчить, що бізнес не відчуває суттєвого погіршення, але й не бачить значного покращення.
Традиційно цей показник негативний лише у мікробізнесу (-0,33), а найвищий демонструють великі підприємства (0,29), йдеться у дослідженні.
За резултатами свіжого опитування, 63% підприємств працювали на повну або майже повну потужність, тоді як у серпні 2024 року таких було лише 41%.

Інфляція та ціни

Інфляційні очікування зростають:
  • підвищення цін на сировину та матеріали помітили 35,8% бізнесів (у липні — 26,4%);
  • очікують подальше зростання цін — 40,6% (у липні — 38,9%);
  • зростання цін на готову продукцію відзначили 36,7% опитаних (липень — 29,6%), а очікують зростання — 40% (липень — 39,3%).

Дефіцит кадрів та безпека

Ринок праці продовжує відчувати серйозний дефіцит кваліфікованих кадрів — цю проблему відмічає половина опитаних. Водночас пошук некваліфікованих працівників трохи полегшився.
Головні перешкоди для бізнесу зараз:
  1. Брак робочої сили через призов або виїзд співробітників — 62%.
  2. Небезпека працювати — 52%.
  3. Зростання цін на сировину та товари — 52%.
Серед інших проблем: зменшення попиту (28%), складнощі з перевезенням (23%), розрив ланцюжків постачання (15%), брак обігових коштів (12%).
Крім того, у ближчих до фронту регіонах та центральній частині країни частіше говорять про небезпеку працювати.

Перебої з комунікаціями

Перебої з електро-, водо- або теплопостачанням залишаються менш значущими — їх фіксують лише 6% опитаних.
Втрати робочого часу через відключення були незначними:
  • легка промисловість, металургія, машинобудування, хімія — ~3%;
  • харчова промисловість — 1%;
  • деревообробка — без втрат.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесПодатки
