День фінансів: базова соцдопомога в «Дії», підтримка тих, хто повертається з Польщі, нова система обліку військовослужбовців Сьогодні 17:45

Понеділок, 22 вересня. Прожитковий мінімум хочуть рахувати по-новому, базову соціальну допомогу тепер можна оформити в «Дії, а долар залишається стабільним.

Оформлення базової соціальної допомоги в «Дії»

У Дії запрацювала нова послуга — тепер українські родини можуть онлайн подати заяву на базову соціальну допомогу. Розмір допомоги прив’язаний до базової величини, яка наразі становить 4 500 грн. Сума виплати визначається як різниця між загальною базовою величиною для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом. Як подати заяву — розповідаємо тут

Освітні гарантії військовослужбовцям

Набрав чинності закон, яким унормовано питання освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, що проходять військову службу. Тепер військовослужбовці цієї категорії зможуть навчатися у закладах освіти, не припиняючи служби, а для тих, хто вже здобуває освіту у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, передбачено додаткові гарантії.

Резерв+ та «Імпульс»

Невдовзі у мобільному застосунку Резерв+ запрацює нова послуга — оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

В Силах оборони України запускають цифрову систему обліку військовослужбовців «Імпульс». Це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє швидко та прозоро отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

Допомога українцям, які повертатимуться з Польщі

В Офісі президента планують забезпечити житлом і соціальною допомогою українців, які повернуться з Польщі. Як розповіла заступниця глави ОП Ірина Верещук, поступово зростають вимоги до перебування українців у Польщі. Це найбільше відчувають ті, хто не має можливості працювати.

📢 «Тому, ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки — тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави», — заявила вона.

Додамо, що третій етап програми єВідновлення для людей, чиї приватні будинки було знищено та які обрали компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці, вже стартував . Вже можна подати фінальний звіт про завершення будівництва, повідомити про прийняття житла в експлуатацію та підтвердити цільове використання коштів.

Нова система визначення прожиткового мінімуму

У Верховній Раді розглядають законопроєкти, які передбачають повернення прожитковому мінімуму його первинного соціального значення та встановлення його на рівні фактичного споживчого кошика. Це має дати змогу підвищити розмір прожиткового мінімуму та наблизити його до фактичних показників.

Ключові умови для розвитку бізнесу

Основними перешкодами для бізнесу залишаються нестача робочої сили, ризики безпеки та зростання цін, а головне очікування підприємців — це завершення війни, свідчать результати опитування. У серпні Індекс відновлення ділової активності зріс з 0,05 до 0,08 після двох місяців падіння. Значення, близьке до нуля, свідчить, що бізнес не відчуває суттєвого погіршення, але й не бачить значного покращення.

💼 Відмітимо, що кредитування залишається одним з найефективніших та найдоступніших варіантів фінансування бізнесу. Проте для підприємців-початківців процес отримання грошей може здаватися складним, тим паче в умовах воєнного стану та економічної нестабільності. У новій статті розбираємося, як обрати надійного кредитора. Та що зробити, аби підвищити шанси на отримання фінансування:

$100 тис. за робочі візи в США

Набирав чинності указ президента США Дональда Трампа, яким він запровадив збір у розмірі 100 тисяч доларів за подання заявки на отримання робочої візи H-1B. Ці візи використовують для своїх працівників найбільші роботодавці, зокрема, такі технологічні компанії, як Microsoft і Amazon та аутсорсингові компанії, як Cognizant.

Українські компанії під санкціями РНБО

Як свідчать дані Опендатабот, майже 200 компаній перебувають у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України та мають обмеження станом на середину вересня 2025 року. Проте понад 1,9 млрд грн за минулий рік вдалось заробити найбільшій з цих компаній.

Курс валют цього тижня

Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила , що офіційний курс долара протягом 15−19 вересня залишався відносно стабільним. Офіційний курс НБУ на 22 вересня встановлено на рівні 41,2502 грн/$ і очікується, що цього тижня офіційна ціна валюти залишиться близькою до цих значень — курс гривні, ймовірно, залишиться відносно стабільним.

яким буде курс долара і євро на тиждень — дізнавайтесь у традиційному прогнозі курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва: 🎬 Тиждень спокою — таку назву можна дати валютному ринку в останній тиждень вересня після засідань ЄЦБ та ФРС. А— дізнавайтесь у традиційному прогнозі курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва:

