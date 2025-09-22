0 800 307 555
По Євросоюзу вдарила торгова війна США та Китаю: промисловість під загрозою

Експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю до Європейського союзу різко зріс у серпні. Ця ситуація підкреслює залежність ЄС від китайських поставок і його вразливість перед торговельною війною між Вашингтоном і Пекіном.
Видання Bloomberg пише, що, за даними китайської митниці, поставки в ЄС у серпні зросли на 21% порівняно з липнем і становили 2582 тонни, що більш ніж утричі перевищує обсяг постачань до США з початку року. Водночас експорт до США в останній місяць літа скоротився на 5% порівняно з попереднім місяцем і становив 590 тонн.
Рідкісноземельні магніти, необхідні для виробництва електромобілів, вітряних турбін і військового обладнання, стали найпотужнішою зброєю Пекіна в конфлікті з Вашингтоном.
Надмірна залежність Євросоюзу від поставок з Китаю зробила його промисловість особливо вразливою. За даними Торгової палати ЄС у Китаї, у серпні європейські компанії сім разів зупиняли виробництво, і цього місяця очікується ще 46 зупинок.
Домінуюче становище Китаю спонукало Європу прискорити пошук альтернативних джерел поставок.
Ще у квітні газета Financial Times писала, що прямий вплив 20%-вих мит президента США Дональда Трампа на продукцію ЄС спричинив побоювання щодо перспектив європейських виробників, які вже страждають від мит на авто і сталь. Брюссель має підготуватися до напливу азійських товарів.
Крім того, на початку вересня Трамп закликав Європейський союз запровадити мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю в рамках спільних зусиль з метою посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.
Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС у питанні введення мит проти Індії та Китаю «ухвалюватиме власні рішення».
За матеріалами:
УНІАН
