Водень замість бензину: BMW переходить на екологічні кросовери 23.09.2025, 00:15 — Технології&Авто

Водень замість бензину: BMW переходить на екологічні кросовери

22 вересня BMW офіційно оголосила про запуск третього покоління своєї системи водневих паливних елементів. Виробництво перших прототипів уже розпочалося, а масовий випуск системи стартує у 2028 році.

Спочатку нову систему встановлять ​​на абсолютно новому BMW X5. Таким чином, кросовер отримає ще один ефективний варіант приводу з нульовим рівнем викидів.

Згідно з офіційною інформацією, технологію водневих паливних елементів BMW третього покоління було всебічно оптимізовано та покращено. При цьому вона займає приблизно на 25% менше місця. Це зумовлено значним збільшенням густини потужності, що призвело до оптимізації конструкції порівняно з попередньою генерацією.

Також, як заявлено, високий рівень інтеграції дозволяє новій системі паливних елементів легко інтегруватися у майбутні автомобільні архітектури, просуваючи концепцію технологічної відкритості та надаючи користувачам ширший спектр варіантів приводу. Обіцяють також збільшити запас ходу та знизити витрати палива.

Читайте також BMW представила електрокросовер iX3 (фото)

Нова система була розроблена BMW спільно з Toyota. Вона включає у собі як сам паливний елемент, а й усі компоненти, необхідні забезпечення її ефективної роботи.

Зазначимо, що вперше BMW використовувала рідкий водень ще 1979 року на моделі 520. А 2000 року почалося дрібносерійне пілотне виробництво 12-циліндрового водневого автомобіля 750hL.

uamotors За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.