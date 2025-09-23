0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Водень замість бензину: BMW переходить на екологічні кросовери

Технології&Авто
36
Водень замість бензину: BMW переходить на екологічні кросовери
Водень замість бензину: BMW переходить на екологічні кросовери
22 вересня BMW офіційно оголосила про запуск третього покоління своєї системи водневих паливних елементів. Виробництво перших прототипів уже розпочалося, а масовий випуск системи стартує у 2028 році.
Спочатку нову систему встановлять ​​на абсолютно новому BMW X5. Таким чином, кросовер отримає ще один ефективний варіант приводу з нульовим рівнем викидів.
Згідно з офіційною інформацією, технологію водневих паливних елементів BMW третього покоління було всебічно оптимізовано та покращено. При цьому вона займає приблизно на 25% менше місця. Це зумовлено значним збільшенням густини потужності, що призвело до оптимізації конструкції порівняно з попередньою генерацією.
Водень замість бензину: BMW переходить на екологічні кросовери
Також, як заявлено, високий рівень інтеграції дозволяє новій системі паливних елементів легко інтегруватися у майбутні автомобільні архітектури, просуваючи концепцію технологічної відкритості та надаючи користувачам ширший спектр варіантів приводу. Обіцяють також збільшити запас ходу та знизити витрати палива.
Читайте також
Нова система була розроблена BMW спільно з Toyota. Вона включає у собі як сам паливний елемент, а й усі компоненти, необхідні забезпечення її ефективної роботи.
Зазначимо, що вперше BMW використовувала рідкий водень ще 1979 року на моделі 520. А 2000 року почалося дрібносерійне пілотне виробництво 12-циліндрового водневого автомобіля 750hL.
За матеріалами:
uamotors
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems