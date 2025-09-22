0 800 307 555
укр
Які кабріолети купують в Україні: ТОП-10 (дослідження)

Фахівці Інституту досліджень авторинку опрацювали дані про реєстраційні операції, здійснені сервісними центрами МВС, й визначили, скільки та яких кабріолетів купують в Україні.
Про це пише Інституту досліджень авторинку.
Кабріолет — доволі екзотичний тип кузова для нашої країни. Адже сприятливими регіонами для цього є ті, де переважає теплий клімат, високий рівень безпеки та загалом розвинена автомобільна культура, де такі авто є не просто розкішшю, а частиною lifestyle.
В Україні з її кліматичними особливостями і не завжди ідеальною дорожньою інфраструктурою такий автомобіль виглядає як сміливий вибір для справжніх ентузіастів.
Які кабріолети купували частіше впродовж літа (червень, липень та серпень включно) 2025 року

Першість тут у міського мікроавтомобіля Smart Fortwo. Так, це не зовсім той автомобіль з кінофільмів, який може собі уявляти більшість, почувши слово «кабріолет», однак така статистика цього літа. Зрештою, і друга позиція у досить прагматичного авто — Renault Megane, який тут виглядає майже провокаційно.
Третє місце — Mazda MX-5. Легенда відкритих дахів, машина для тих, хто розуміє, що драйв — це не кількість коней, а кількість усмішок за кілометр.
Audi A5 та Volkswagen Eos — це вже кабріолети для «тих, хто на корпоративну вечірку приїхати хоче красиво, але щоб бухгалтерія не заплакала». Peugeot 206 CC — взагалі чистий ностальгійний вибір: трошки Франція, трошки 2000-ні, але працює.

Раніше писали, що попит на електромобілі в Україні продовжує зростати: у серпні 2025 року на територію нашої держави було ввезено 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто). Про це пише Державна Митна служба.
Загальна митна вартість електромобілів, ввезених в Україну у серпні, склала майже 8,1 млрд грн, тоді як у серпні 2024 року цей показник був на рівні 3,8 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
