Які кабріолети купують в Україні: ТОП-10 (дослідження)

Фахівці Інституту досліджень авторинку опрацювали дані про реєстраційні операції, здійснені сервісними центрами МВС, й визначили, скільки та яких кабріолетів купують в Україні.

Кабріолет — доволі екзотичний тип кузова для нашої країни. Адже сприятливими регіонами для цього є ті, де переважає теплий клімат, високий рівень безпеки та загалом розвинена автомобільна культура, де такі авто є не просто розкішшю, а частиною lifestyle.

В Україні з її кліматичними особливостями і не завжди ідеальною дорожньою інфраструктурою такий автомобіль виглядає як сміливий вибір для справжніх ентузіастів.

Які кабріолети купували частіше впродовж літа (червень, липень та серпень включно) 2025 року

Першість тут у міського мікроавтомобіля Smart Fortwo. Так, це не зовсім той автомобіль з кінофільмів, який може собі уявляти більшість, почувши слово «кабріолет», однак така статистика цього літа. Зрештою, і друга позиція у досить прагматичного авто — Renault Megane, який тут виглядає майже провокаційно.

Третє місце — Mazda MX-5. Легенда відкритих дахів, машина для тих, хто розуміє, що драйв — це не кількість коней, а кількість усмішок за кілометр.

Audi A5 та Volkswagen Eos — це вже кабріолети для «тих, хто на корпоративну вечірку приїхати хоче красиво, але щоб бухгалтерія не заплакала». Peugeot 206 CC — взагалі чистий ностальгійний вибір: трошки Франція, трошки 2000-ні, але працює.

