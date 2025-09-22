0 800 307 555
Фондовий ринок
13
У Кам’янці-Подільському виставили на продаж промисловий комплекс за 1,8 млн доларів
У Кам’янці-Подільському виставили на продаж промисловий комплекс за 1,8 млн доларів
У місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області виставили на продаж великий промисловий комплекс — колишній приладобудівний завод площею 32 485 м². Його вартість оцінюють у 1,8 млн доларів.
Про це пише портал InVenture.
Що там є
На промисловому майданчику площею 4 га розташовані виробничі, складські та адміністративні будівлі, зведені у 1961−1979 роках. До 2012 року на території функціонував завод із виробництва приладів контролю та регулювання технологічних процесів. Наразі будівлю не використовують.
Місцерозташування
Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський вул. І. Франка 40 (в'їзд до комплексу з об’їзної дороги міста або пр. Грушевського)
Комплекс будівель являє собою виробничі, складські та адміністративні приміщення, збудовані з 1961 по 1979 рік на площах яких було розташовано підприємство з виробництва приладів контролю та регулювання технологічних процесів (зачинено з 2012 р). На даний час будівлі не використовуються.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
