Звідки і куди найчастіше переїжджають українські компанії (інфографіка)

Від початку року в Україні зафіксовано 8 345 переїздів бізнесу з одного регіону в інший — на 10% менше, ніж у 2021 році. Загалом за 8 місяців релокацію здійснили 7 988 компаній, деякі з яких переїжджали кілька разів.
Про це повідомили в «Опендатаботі» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
За даними аналітиків, найактивніше переміщаються компанії у сфері торгівлі — кожен третій бізнес.
Також часто переїжджає бізнес у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).
Звідки переїжджає бізнес

Основними напрямками переміщення бізнесу залишаються маршрути між Києвом та областями.
Найпопулярніші маршрути:
  • з Києва до Київської обл. (494 компанії);
  • з Києва до Дніпропетровської обл. (379);
  • з Київської обл. до Києва (378);
  • з Києва до Харківської обл. (358);
  • з Дніпропетровщини до Києва (336).
Харківщина цьогоріч опинилася серед лідерів за приростом бізнесу: у прифронтовий регіон переїхало більше компаній, ніж виїхало (+374).
Схожа ситуація у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях.
Натомість Київ втратив на 657 компаній більше, ніж отримав. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62).
Найбільше бізнесу виїждало зі столиці — 2 909 компаній (36% від загальної кількості).
Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).
Куди переїжджає бізнес

За даними «Опендатаботу», столиця залишається і головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес — 2 252 компанії обрали його новим місцем роботи.
Наслідують Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).
Нагадаємо, Національний банк України з 18 вересня пом’якшив валютні обмеження, щоб підтримати роботу малого бізнесу та забезпечити зручніші умови для українців за кордоном в умовах війни. Зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.
