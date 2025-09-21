Звідки і куди найчастіше переїжджають українські компанії (інфографіка) Сьогодні 14:13 — Фондовий ринок

Звідки і куди найчастіше переїжджають українські компанії (інфографіка)

Від початку року в Україні зафіксовано 8 345 переїздів бізнесу з одного регіону в інший — на 10% менше, ніж у 2021 році. Загалом за 8 місяців релокацію здійснили 7 988 компаній, деякі з яких переїжджали кілька разів.

Про це повідомили в «Опендатаботі» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Читайте також НБУ пом’якшив валютні обмеження для малого бізнесу та українців за кордоном

За даними аналітиків, найактивніше переміщаються компанії у сфері торгівлі — кожен третій бізнес.

Також часто переїжджає бізнес у сфері будівництва (6%), сільського господарства (5%) та нерухомості (5%).

Звідки переїжджає бізнес

Основними напрямками переміщення бізнесу залишаються маршрути між Києвом та областями.

Найпопулярніші маршрути:

з Києва до Київської обл. (494 компанії);

з Києва до Дніпропетровської обл. (379);

з Київської обл. до Києва (378);

з Києва до Харківської обл. (358);

з Дніпропетровщини до Києва (336).

Харківщина цьогоріч опинилася серед лідерів за приростом бізнесу: у прифронтовий регіон переїхало більше компаній, ніж виїхало (+374).

Схожа ситуація у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях.

Читайте також Бізнесу на замітку: змінився перелік документів для перевірок Держпродспоживслужби

Натомість Київ втратив на 657 компаній більше, ніж отримав. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62).

Найбільше бізнесу виїждало зі столиці — 2 909 компаній (36% від загальної кількості).

Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Куди переїжджає бізнес

За даними «Опендатаботу», столиця залишається і головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес — 2 252 компанії обрали його новим місцем роботи.

Наслідують Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).

Нагадаємо, Національний банк України з 18 вересня пом’якшив валютні обмеження, щоб підтримати роботу малого бізнесу та забезпечити зручніші умови для українців за кордоном в умовах війни. Зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.