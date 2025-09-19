0 800 307 555
Бізнесу на замітку: змінився перелік документів для перевірок Держпродспоживслужби

15
19 вересня 2025 року набрав чинності наказ Мінфіну № 352, яким затверджено новий перелік документів та відомостей, що подаються до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для здійснення відповідного заходу офіційного контролю.
Про це нагадали у Державній митнійслужбі.

Що змінюється

Митна служба зазначає, що з цього дня бізнес має керуватися оновленими правилами при проведенні Держпродспоживслужбою фітосанітарного контролю, ветеринарно-санітарного контролю та контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин стосовно товарів, що ввозяться на митну територію України.
Відповідно, втрачає чинність попередній наказ Мінфіну № 657 від 2016 року, що регулював подання документів для державного контролю.
Новий перелік спрощує та уніфікує процес: він чітко визначає, які документи та дані потрібні для перевірок, що дозволить підприємцям краще підготуватися до офіційного контролю та пришвидшити відповідні процедури.
Митники також звернули увагу, що при використанні Переліку слід керуватися кодом товару згідно з УКТ ЗЕД та описом товару.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
