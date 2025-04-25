Золото подешевело из-за деэскалации в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином — Finance.ua
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Золото подешевело из-за деэскалации в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином

Банковские металлы
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Золото подешевело из-за деэскалации в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином
Золото подешевело из-за деэскалации в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином
Цены на золото снизились более чем на 1% после сигналов о деэскалации торговой войны между США и Китаем. КНР рассматривает возможность отмены пошлин на некоторые американские товары.
Об этом сообщает Reuters.
Спотовое золото подешевело на 1,5% до $3299,69 за унцию. Фьючерсы на драгметалл в США упали на 1,1% до $3310,20.
Издание отмечает, что на цены также повлиял рост доллара США. Также выросли европейские акции после сообщения о том, что Китай рассматривает отмену пошлин на некоторые американские товары.
«Доллар вырос, так же как выросли и европейские акции после сообщения СМИ о том, что Китай рассматривает освобождение от тарифов для некоторых американских товаров, разжигая надежды на деэскалацию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Более крепкий доллар делает слитки дороже для зарубежных покупателей», — пишет Reuters.
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Золото, традиционно рассматриваемое как защита от геополитической и экономической неопределенности, в этом году выросло почти на 26%. Во вторник оно также достигло рекордного уровня в $3500,05.
Серебро подешевело на 0,6% до 33,36 долларов за унцию, платина упала на 1,2% до $958,89, а палладий подешевел на 1,6% до $938,78.
Серебро имело курс на недельный прирост, в то время как остальные два металла упали в течение недели.
По материалам:
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