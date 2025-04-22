Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов

Банковские металлы
79
Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов
Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов
Золото продолжило резкий рост, впервые превысив 3500 долларов за унцию. Опасения, что президент Дональд Трамп может уволить главу ФРС США Джерома Пауэлла, спровоцировали отток средств из американских акций, облигаций и доллара.
Об этом сообщает Bloomberg.
Цены на золото 22 апреля выросли на 2,2% после скачка на 2,9% на предыдущей сессии. Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентные ставки, что было расценено как угроза независимости центрального банка, что привело к падению доллара до самого низкого уровня с 2023 года.
Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов

«Продавайте Америку»

«Быстрый рост золота в этом году говорит мне, что рынки меньше доверяют США, чем когда-либо», — сказала Ли Лян Ле, аналитик Kallanish Index Services. «История о „торговле на Трампа“ превратилась в историю о „продавайте Америку“», — сказала она.
Золото выросло на треть 2025 года, поскольку торговые противоречия взбудоражили рынки и подорвали доверие к долларовым активам, что усилило некоторые традиционные убежища. Потоки в обеспеченные слитками биржевые фонды и покупки центральных банков поддержали подъем, цены росли ежемесячно в этом году.
Читайте также
Банки стали все положительнее относиться к золоту, поскольку ралли в этом году становилось все сильнее. Среди них Goldman Sachs Group прогнозирует, что металл может достигнуть 4000 долларов за унцию в середине следующего года.
Золото может быть «единственным по-настоящему безопасным активом», поскольку инвесторы подвергают сомнению американские активы, включая казначейские облигации, считает инвестбанк Jefferies.
multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems