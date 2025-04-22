Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов — Finance.ua

Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов Сегодня 15:12 — Банковские металлы

Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов

Золото продолжило резкий рост, впервые превысив 3500 долларов за унцию. Опасения, что президент Дональд Трамп может уволить главу ФРС США Джерома Пауэлла, спровоцировали отток средств из американских акций, облигаций и доллара.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на золото 22 апреля выросли на 2,2% после скачка на 2,9% на предыдущей сессии. Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентные ставки, что было расценено как угроза независимости центрального банка, что привело к падению доллара до самого низкого уровня с 2023 года.

«Продавайте Америку»

«Быстрый рост золота в этом году говорит мне, что рынки меньше доверяют США, чем когда-либо», — сказала Ли Лян Ле, аналитик Kallanish Index Services. «История о „торговле на Трампа“ превратилась в историю о „продавайте Америку“», — сказала она.

Золото выросло на треть 2025 года, поскольку торговые противоречия взбудоражили рынки и подорвали доверие к долларовым активам, что усилило некоторые традиционные убежища. Потоки в обеспеченные слитками биржевые фонды и покупки центральных банков поддержали подъем, цены росли ежемесячно в этом году.

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Банки стали все положительнее относиться к золоту, поскольку ралли в этом году становилось все сильнее. Среди них Goldman Sachs Group прогнозирует, что металл может достигнуть 4000 долларов за унцию в середине следующего года.

Золото может быть «единственным по-настоящему безопасным активом», поскольку инвесторы подвергают сомнению американские активы, включая казначейские облигации, считает инвестбанк Jefferies.

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