Goldman Sachs прогнозирует рост цены на золото — Finance.ua

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Goldman Sachs прогнозирует рост цены на золото

Банковские металлы
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Goldman Sachs прогнозирует рост цены на золото
Goldman Sachs прогнозирует рост цены на золото
Goldman Sachs Group Inc. повысила свой прогноз цены на золото до $3 300 за унцию до конца года, объясняя это более сильным, чем ожидалось, спросом со стороны центральных банков и стабильными поступлениями в биржевые фонды, поддерживаемые золотом (ETF).
Аналитики Goldman Sachs Лина Томас и Деан Стрейвен подчеркнули, что новый прогноз отражает повышенный спрос на золото со стороны официального сектора, который, по их оценкам, может достигать в среднем 70 тонн в месяц в этом году — гораздо больше по сравнению с предыдущей оценкой в ​​50 тонн.
В этом году золото уже подорожало на 15%, продолжая уверенный рост с прошлого года, частично вызванный переходом Федеральной резервной системы США к смягчению монетарной политики.
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В марте цены впервые превысили ключевую психологическую отметку в $3000 за унцию, поскольку инвесторы искали безопасные активы на фоне неопределенности, вызванной агрессивной внешней политикой и торговыми решениями администрации Дональда Трампа, что создает угрозу для глобальной экономики.
Новый прогноз в $3300 за унцию отражает увеличение покупок золота в период с ноября по январь, когда центральные банки покупали примерно 190 тонн в месяц. Ожидается, что Китай продолжит активно накапливать золото как минимум в течение следующих трех лет.
«Центральные банки — особенно в развивающихся странах — увеличили закупки золота примерно в пять раз с 2022 года, после замораживания российских резервов, — отметили Томас и Стрейвен. — Мы рассматриваем это как структурное изменение в поведении управления резервами и не ожидаем быстрого обратного процесса».
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Аналитики также обратили внимание на то, что поступления в золоте ETF превзошли ожидания, поскольку рост спроса на хеджирование стимулирует расширение этих фондов. Они подтвердили свой прогноз на два понижения ставки ФРС в этом году.
«Хотя потоки ETF обычно коррелируют с политикой ставок ФРС, история показывает, что они могут существенно превышать ожидания во время длительных периодов макроэкономической нестабильности — как это было во время пандемии COVID-19», — отметили аналитики.
Если растущий спрос на хеджирование подтолкнет объемы ETF к уровням, зафиксированным во время пандемии в 2020 году, цены на золото могут достигнуть $3680 за унцию до конца года.
По материалам:
borgexpert
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