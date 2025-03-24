Золото подешевело после рекордного максимума на фоне укрепления доллара — Finance.ua
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Золото подешевело после рекордного максимума на фоне укрепления доллара

Банковские металлы
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Золото подешевело после рекордного максимума на фоне укрепления доллара
Золото подешевело после рекордного максимума на фоне укрепления доллара
Цены на золото упали на фоне укрепления доллара. Трейдеры ждали новых стимулов после недавнего роста, что подтолкнуло цены к рекордным максимумам из-за геополитических рисков и надежд на снижение процентных ставок в США.
Об этом сообщает Reuters.
Спотовое золото 24 марта снизилось на 0,1% до 3022 долларов за унцию. Цена на золото 21 мая достигла рекордного максимума в 3057 долларов за унцию.
Индекс доллара колебался около самого высокого уровня с 7 марта, что сделало золото, выраженное в долларах, менее доступным для зарубежных покупателей.
«Золото по-прежнему имеет хорошие шансы на дальнейший рост, если рынки сохранят обеспокоенность возможными негативными последствиями таможенных тарифов для роста, но это может быть частично компенсировано, если соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной будет ближе к реализации», — заявил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.
Делегация США будет добиваться прекращения огня в Черном море и более широкого мира в Украине во время переговоров с россией 24 марта. Между тем в результате израильского авиаудара по больнице в Газе в воскресенье погибли пять человек, включая политического лидера ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин, которые вступят в силу 2 апреля. Они, скорее всего, приведут к росту инфляции и затормозят экономический рост. Однако Трамп 22 марта намекнул, что в отношении тарифов будет проявлена некоторая гибкость.
«Президент Трамп оставил определенное пространство для маневра, чтобы соответствующие пошлины могли оказаться менее суровыми, чем опасались, что в определенной степени снизило беспокойство рынка, но… это также несколько снизило цену на золото», — сказал Вотерер.
Федеральная резервная система США на прошлой неделе сохранила свою базовую ставку на уровне 4,25%-4,50%. Политики ожидают два сокращения на четверть процентного пункта до конца 2025 года.
Слитки с нулевой доходностью рассматриваются как средство защиты от геополитических потрясений, экономической неопределенности и инфляции.
По материалам:
РБК-Україна
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