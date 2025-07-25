Золото дешевеет на фоне укрепления доллара — Finance.ua

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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Банковские металлы
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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Цены на золото в пятницу упали под давлением укрепления доллара США и оптимизма относительно прогресса в торговых переговорах между США и ЕС.
Об этом пишет Reuters.
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Цена на спотовом рынке золота снизилась на 0,5% до 3350,08 доллара за унцию по состоянию на 08:20 по Гринвичу (11:20 по Киеву). Американские фьючерсы на золото упали на 0,6% до 3351,70 доллара.
Индекс доллара США отскочил от более чем двухнедельного минимума, что сделало золото дороже для зарубежных покупателей, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла.
Напомним, в январе-мае 2025 года украинцы приобрели в банках 7394 унции золота — около 229,95 килограмма. Общая стоимость приобретенного драгметалла составляет 22,47 млн дол.
Украинцы стали активнее покупать золото, когда цены на него пошли вверх. В 2024 году, до резкого скачка цен, объемы продаж золота населением превышали объемы его покупки.
По материалам:
Finance.ua
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