С начала 2025 года украинцы купили в банках почти 230 кг золота — Finance.ua
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С начала 2025 года украинцы купили в банках почти 230 кг золота

Банковские металлы
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С начала 2025 года украинцы купили в банках почти 230 кг золота
С начала 2025 года украинцы купили в банках почти 230 кг золота
В январе-мае 2025 года украинцы приобрели в банках 7394 унций золота — около 229,95 килограмма. Общая стоимость приобретенного драгметалла составляет 22,47 млн ​​дол.
Об этом говорится в публикации ЭП.
По данным Национального банка, объемы покупки золота за первые 5 месяцев года превысили объемы продаж золота населением на 1023 унции (или около 31,8 кг).
В целом с начала года банки выкупили у клиентов 6370 унций золота (198,13 кг) на сумму 19,36 млн дол.
Объемы покупки золота населением в 2025 году сократились на 2320,9 унции (около 72,18 кг). За первые 5 месяцев прошлого года население купило в банках 9715 унций золота на сумму 21,59 млн. дол. Объем продаж золота банкам составил 13,4 тыс. унций (41,67 кг) на общую сумму 29,59 млн дол.
В целом в 2024 году украинцы купили в банках 21,55 тыс. унций золота на общую сумму 51,07 млн дол. Объемы продаж золота населением составили 25,13 тыс. унций на общую сумму 58,8 млн дол.
Украинцы стали активнее покупать золото, когда цены на него пошли вверх. А вот в 2024 году, до резкого скачка цен, объемы продаж золота населением превышали объемы его покупки.
По материалам:
Економічна Правда
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