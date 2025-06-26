З початку 2025 року українці купили у банках майже 230 кг золота — Finance.ua
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З початку 2025 року українці купили у банках майже 230 кг золота

Банківські метали
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З початку 2025 року українці купили у банках майже 230 кг золота
З початку 2025 року українці купили у банках майже 230 кг золота
У січні-травні 2025 року українці придбали у банках 7394 унцій золота — близько 229,95 кілограма. Загальна вартість придбаного дорогоцінного металу становить 22,47 млн дол.
Про це йдеться у публікації ЕП.
За даними Національного банку, обсяги купівлі золота за перші 5 місяців року перевищили обсяги продажу золота населенням на 1023 унції (або близько 31,8 кг).
Загалом, від початку року банки викупили у клієнтів 6370 унцій золота (198,13 кг) на суму 19,36 млн дол.
Обсяги купівлі золота населенням у 2025 році скоротилися на 2320,9 унції (близько 72,18 кг). За перші 5 місяців минулого року населення купило у банках 9715 унцій золота на суму 21,59 млн дол. Обсяги продажу золота банкам становили 13,4 тис. унцій (41,67 кг) на загальну суму 29,59 млн дол.
Загалом у 2024 році українці купили у банках 21,55 тис. унцій золота на загальну суму 51,07 млн дол. Обсяги продажу золота населенням становили 25,13 тис. унцій на загальну суму 58,8 млн дол.
Українці почали активніше купувати золото тоді, коли ціни на нього пішли вгору. Натомість у 2024 році, до різкого стрибка цін, обсяги продажу золота населенням перевищували обсяги його купівлі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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